В Ирпене открыли первую в Украине линию по переработке текстильных отходов

В Ирпене под Киевом начала работу первая в Украине линия по переработке отходов текстильного производства. Запуск стал возможным благодаря проекту Re:inventex, который реализует команда, известная своими экологическими инициативами в сфере промышленности "К.Текс" (производитель нетканых материалов) и индустриальный парк "Ма'Рижаны" (переработка промышленной конопли).

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

В настоящее время предприятие работает в экспериментальном режиме, обрабатывая текстильные отходы собственного производства и ряд других предприятий легкой промышленности.

По словам Кисилевского, новая линия способна перерабатывать до 2500 тонн текстильных отходов в год.

Как работает переработка текстиля

Предприятие специализируется на обработке остатков тканей, остающихся после пошива одежды, постельного белья и других изделий легкой промышленности.

Для этого используется современное оборудование из Испании и Италии, позволяющее "разволокнуть" обрезки тканей и разрыхлить их до состояния волокон. После чего переделать полученные волокна в новую пряжу и ткань.

Кисилевский отмечает, что технология переработки может минимизировать количество попадающих на свалки текстильных отходов, ведь каждый украинец продуцирует в среднем 15-20 кг текстильного мусора в год, а на полигонах оказываются тона тканей, которые могли бы стать вторичным сырьем.

Стартовые инвестиции в этот проект составили около 30 миллионов гривен, из которых 8 миллионов – это государственный грант в рамках поддержки предприятий перерабатывающей промышленности.

Сообщается, что, согласно исследованиям, продукция легкой промышленности составляет до 10% всех бытовых отходов в Украине. Сейчас большинство текстильных отходов просто вывозят на свалки, поскольку системы их эффективной переработки до сих пор не существовало. В Украине почти нет системы рециклинга текстиля

Отмечается, что кроме экологической проблемы с 2024 года украинские экспортеры легкой промышленности должны будут подтверждать надлежащую утилизацию или переработку отходов, чтобы отвечать новым экологическим требованиям Евросоюза. Если производители не смогут это доказать – экспорт в ЕС будет усложнен или даже заблокирован.

"Убежден, что государство должно активно способствовать этому и другим подобным проектам, ведь это позволит решить серьезную проблему, которая уже в этом году предстанет перед украинскими экспортерами продукции легпрома в Евросоюз. На границе с ЕС будут спрашивать документы по надлежащей утилизации или переработке отходов", — написал Кисилевский .

Он добавил, что в перспективе Украина может даже импортировать текстильные отходы из-за границы для их переработки в Ирпене.

Добавим, в Бородянке Киевской области при содействии Японского агентства международного сотрудничества JICA стартовала переработка строительного мусора, образовавшегося в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.