В ЕС запретят уничтожать непроданную одежду

Страны-члены Европейского Союза предварительно одобрили запрет на уничтожение одежды, которую не удалось продать. Об этом сообщил Financial Times.

В марте 2022 года Еврокомиссия представила план, который должен способствовать переработке и повторному использованию одежды и обуви. Как напоминает издание, из-за развития онлайн-продаж увеличилось уничтожение товаров легкой промышленности.

В конце прошлой недели страны-члены ЕС поддержали запрет уничтожать одежду и аксессуары к ней, новые правила включат требования к экодизайну для производителей на территории Европейского Союза.

Документ предлагает создать паспорта продукта для каждого товара, где должна быть указана информация об изготовлении единицы. Для онлайн-площадок для продажи товаров выдвинут требования, гарантирующие, что они сбывают соответствующую продукцию.

Запреты не будут касаться малого бизнеса, у среднего бизнеса будет время на адаптацию к изменениям.

Швеция, где расположен гигант розничной торговли одеждой H&M, была против перемен. В то же время, документ поддержали Франция, Германия, Нидерланды.

Издание напомнило, что текстильная промышленность влечет за собой пятую часть парниковых выбросов на территории ЕС. Также каждый год в Европейском Союзе выбрасывают около шести миллионов тонн текстиля.

Напомним, Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной на год.

Таким образом, украинский бизнес сможет и дальше продавать свои товары в Евросоюз без квот, пошлин или тарифов.