У ЄС заборонять знищувати непроданий одяг

Країни-члени Європейського Союзу попередньо схвалили заборону на знищення одягу, який не вдалося продати. Про це повідомило Financial Times.

У березні 2022 року Єврокомісія презентувала план, який мав сприяти переробці і повторному використанню одягу і взуття. Як нагадує видання, через розвиток онлайн-продажів збільшилося знищення товарів легкої промисловості.

Наприкінці минулого тижня країни-члени ЄС підтримали заборону знищувати одяг і аксесуари до нього, нові правила включать до вимог до екодизайну для виробників на території Європейського Союзу.

Документом пропонується створити паспорти продукту для кожного товару, де має бути вказана інформація про виготовлення одиниці. Для онлайн-майданчиків для продажу товарів висунуть вимоги, які гарантуватимуть, що вони збувають відповідну продукцію.

Заборони не стосуватимуться малого бізнесу, середній бізнес матиме час на адаптацію до змін.

Швеція, де розташований гігант роздрібної торгівлі одягом H&M, була проти змін. Водночас документ підтримали Франція, Німеччина, Нідерланди.

Видання нагадало, що текстильна промисловість спричиняє п'яту частину парникових викидів на території ЄС. Також кожного року в Європейському Союзі викидають майже шість млн тонн текстилю.

Нагадаємо, Європарламент продовжив безмитну торгівлю з Україною на рік.

Таним чином, український бізнес зможе і надалі продавати свої товари в Євросоюз без жодних квот, мит чи тарифів.