Європарламент продовжив безмитну торгівлю з Україною на рік

Європейський парламент продовжив для України дію нульового мита на товари на один рік. Про це повідомили на сайті Європарламенту.

Рішення підтримали 537 євродепутатів, проти проголосували 42, утрималися - 38.

"Я рішуче підтримую відновлення заходів лібералізації торгівлі, які зараз допомагають забезпечити продовження української торгівлі в умовах жорстокої війни, спричиненої Росією. Ці заходи мають ключове значення для посилення стійкості України, оскільки ми працюємо над поступовою інтеграцією України до внутрішнього ринку ЄС. Наша солідарність з Україною є послідовною, прозорою та непохитною, і її ще більше підкріпив статус кандидата на вступ України до ЄС. Майбутнє України в Європейському Союзі", – заявила доповідач, депутатка Європарлементу Сандра Калнієте.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна досягла домовленостей з Європейським Союзом щодо продовження "економічного безвізу" ще на рік.

Таним чином, український бізнес зможе і надалі продавати свої товари в Євросоюз без жодних квот, мит чи тарифів.

Нагадаємо, 27 квітня Комітет Європарламенту підтримав скасування мит для української продукції з метою підтримки української економіки в умовах російської агресії.

Зазначається, що призупинення мита стосується фруктів і овочів, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, на які поширюється дія тарифних квот.

Нагадаємо, промислові товари з України не обкладають митами з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тому вони не включені в нову пропозицію.

За даними Єврокомісії, ЄС є найбільшим торговим партнером України, на частку якого припадає 39,5% її торгівлі у 2021 році.