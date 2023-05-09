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Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной на год

пошлины европейский союз торговля экспорт
Европейский парламент продлил для Украины действие нулевых пошлин на товары на один год.

Европейский парламент продлил для Украины действие нулевых пошлин на товары на один год. Об этом сообщается на сайте Европарламента. 

Решение поддержали 537 евродепутатов, против проголосовали 42, воздержались – 38.

"Я решительно поддерживаю восстановление мер либерализации торговли, которые сейчас помогают обеспечить продолжение украинской торговли в условиях жестокой войны, вызванной Россией. Эти меры имеют ключевое значение для усиления устойчивости Украины, поскольку мы работаем над постепенной интеграцией Украины во внутренний рынок ЕС. Наша солидарность с Украиной является последовательной, прозрачной и непоколебимой, и ее еще больше подкрепил статус кандидата на вступление Украины в ЕС. Будущее Украины в Европейском Союзе", – заявила докладчик, депутат Европарлемента Сандра Калниете.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина достигла договоренностей с Европейским Союзом о продлении "экономического безвиза" еще на год.

Таким образом, украинский бизнес сможет и дальше продавать свои товары в Евросоюз без квот, пошлин или тарифов.

Напомним, 27 апреля Комитет Европарламента поддержал упразднение пошлин для украинской продукции с целью поддержки украинской экономики в условиях российской агрессии.

Приостановка пошлины касается фруктов и овощей, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, на которые распространяется действие тарифных квот.

Напомним, промышленные товары из Украины не облагаются пошлинами с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, поэтому они не включены в новое предложение.

По данным Еврокомиссии, ЕС - крупнейший торговый партнер Украины, на долю которого приходится 39,5% ее торговли в 2021 году.

Автор:
Альона Чернецкая