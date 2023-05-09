Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной на год

Европейский парламент продлил для Украины действие нулевых пошлин на товары на один год. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Решение поддержали 537 евродепутатов, против проголосовали 42, воздержались – 38.

"Я решительно поддерживаю восстановление мер либерализации торговли, которые сейчас помогают обеспечить продолжение украинской торговли в условиях жестокой войны, вызванной Россией. Эти меры имеют ключевое значение для усиления устойчивости Украины, поскольку мы работаем над постепенной интеграцией Украины во внутренний рынок ЕС. Наша солидарность с Украиной является последовательной, прозрачной и непоколебимой, и ее еще больше подкрепил статус кандидата на вступление Украины в ЕС. Будущее Украины в Европейском Союзе", – заявила докладчик, депутат Европарлемента Сандра Калниете.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина достигла договоренностей с Европейским Союзом о продлении "экономического безвиза" еще на год.

Таким образом, украинский бизнес сможет и дальше продавать свои товары в Евросоюз без квот, пошлин или тарифов.

Напомним, 27 апреля Комитет Европарламента поддержал упразднение пошлин для украинской продукции с целью поддержки украинской экономики в условиях российской агрессии.

Приостановка пошлины касается фруктов и овощей, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, на которые распространяется действие тарифных квот.

Напомним, промышленные товары из Украины не облагаются пошлинами с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, поэтому они не включены в новое предложение.

По данным Еврокомиссии, ЕС - крупнейший торговый партнер Украины, на долю которого приходится 39,5% ее торговли в 2021 году.