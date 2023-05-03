Украина договорилась с ЕС о продлении "экономического безвиза": на какой срок

Украина достигла договоренностей с Европейским Союзом о продлении "экономического безвиза" еще на год.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Продолжаем активное сотрудничество с Европейским Союзом для нашей победы! Украина и ЕС достигли договоренностей о продлении "экономического безвиза" еще на год", - написал глава правительства.

Таким образом, украинский бизнес сможет и дальше продавать свои товары в Евросоюз без каких-либо квот, пошлин или тарифов. Это, как подчеркнул Шмыгаль, важно для обновления отечественной экономики.

"Восстановлен доступ нашей аграрной продукции на европейский рынок. Совместно с Еврокомиссией удалось договориться о прекращении блокирования транзита более 500 позиций украинских аграрных товаров. Работа "путей солидарности" продолжится", – добавил премьер.

По данным Еврокомиссии, ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, на долю которого приходилось 39,5% ее торговли в 2021 году. Украина является 15 крупнейшим торговым партнером ЕС, на которую приходится около 1,2% общей торговли ЕС.

В апреле послы ЕС поддержали продолжение либерализации торговли с Украиной, несмотря на особую ситуацию с импортом отдельных украинских агропродуктов в пять стран блока.

Накануне положительное решение по продолжению отмены ввозной пошлины на украинский экспорт в Европейский Союз сроком на один год для поддержки экономики страны принял комитет Европейского парламента по международной торговле.