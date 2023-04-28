Послы ЕС поддержали продолжение беспошлинной торговли с Украиной

Комитет постоянных представителей ЕС на уровне послов (Coreper) поддержал продолжение либерализации торговли с Украиной. Об этом 28 апреля в Twitter сообщило председательство в ЕС Швеции.

"Комитет постоянных представителей (Coreper) только что поддержал обновление Положения о временной либерализации торговли, которое дополняет торговые уступки в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Это поддержит экономику Украины после полномасштабного вторжения России в Украину", - говорится в сообщении.

Соответственно теперь это решение должно быть одобрено Европейским парламентом, после чего его официально должен поддержать Европейский совет. Ожидается, что процедуру смогут завершить до конца мая.

Накануне положительное решение о продолжении отмены ввозной пошлины на украинский экспорт в Европейский союз сроком на один год для поддержки экономики страны принял комитет Европейского парламента по международной торговле.

Вместе с тем пяти странам ЕС, которые борются с чрезмерным импортом сельскохозяйственной продукции из Украины, Еврокомиссия предложила пакет финансовой поддержки на 100 млн евро, но при отмене своих односторонних запретов.

В то же время производители некоторых из этих стран и так уже призывали отменить запреты на импорт украинской с/х продукции.

Источник фото: ua.depositphotos.com