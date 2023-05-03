Україна домовилась з ЄС про продовження "економічного безвізу": на який термін

Україна досягла домовленостей з Європейським Союзом щодо продовження "економічного безвізу" ще на рік.

Про це в Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо активну співпрацю з Європейським Союзом для нашої перемоги! Україна та ЄС досягли домовленостей про продовження "економічного безвізу" ще на рік", — написав голова уряду.

Таним чином , український бізнес зможе і надалі продавати свої товари в Євросоюз без жодних квот, мит чи тарифів. Це, як підкреслив Шмигаль, важливо для відновлення вітчизняної економіки.

"Відновлено доступ нашої аграрної продукції на європейський ринок. Спільно з Єврокомісією вдалося домовитись про припинення блокування транзиту понад 500 позицій українських аграрних товарів. Робота "шляхів солідарності" продовжиться", – додав прем'єр.

Зауважимо, за даними Єврокомісії, ЄС є найбільшим торговим партнером України, на частку якого припадає 39,5% її торгівлі у 2021 році. Україна є 15-м найбільшим торговим партнером ЄС, на яку припадає близько 1,2% загальної торгівлі ЄС.

У квітні посли ЄС підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною, незважаючи на особливу ситуацію з імпортом окремих українських агропродуктів до п'яти країн блоку.

Напередодні позитивне рішення щодо продовження скасування ввізного мита на український експорт до Європейського союзу терміном на один рік для підтримки економіки країни прийняв комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі.