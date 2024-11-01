В Бородянке на Киевщине запустили экологическую переработку мусора

В Бородянке Киевской области при содействии Японского агентства международного сотрудничества JICA с ноября стартовала переработка строительного мусора, образовавшегося в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Киевской ОГА Николай Бойко агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, на территории Киевщины из-за боевых действий и постоянных атак врага сейчас насчитывается около 4 тысяч уничтоженных объектов, требующих полного демонтажа и последующего восстановления.

Благодаря правительственному соглашению между Японией и Украиной в 2023 году, в страну поступила соответствующая техника для переработки строительного мусора. После подготовки персонала и отладки технологических процессов будет запущена промышленная линия по его переработке.

Согласно программе, Киевщина получила от JICA 39 единиц спецтехники и оборудования. Четыре из них переданы Ирпенской общине, три – в Сумы. Запуск оборудования и настройки технологий сопровождали эксперты JICA, все сотрудники прошли обучение и получили сертификацию.

Бойко напомнил, что после деоккупации Киевской области начался демонтаж разрушенных зданий. В общей сложности такой строймусор собран на 33 площадках временного хранения отходов от разрушений в освобожденных общинах. Для решения задачи создано коммунальное предприятие, которое будет заниматься переработкой такого строймусора.

Для пилотного запуска линии переработки была выбрана Бородянка. Здесь будут перерабатываться материалы с площадок временного хранения стройотходов Макаровской и Бородянской общин.

По оценкам чиновника, в Киевской области уже демонтировано до 200 тыс. тонн строймусора, еще нужно разобрать разрушенные объекты общим объемом около 100 тыс. тонн. Прогнозируемый объем отходов разрушений, которые будут переработаны в 2024 году, ориентировочно составляет 15-20 тыс. тонн. В 2025 году запланировано перерабатывать более 50 тысяч тонн.

В Бородянке настроили полноценный цикл переработки строймусора

"Это действительно первый в Украине полноценный цикл переработки строительного мусора, согласно самым жестким мировым стандартам", — заявил Бойко.

Он рассказал, что здесь предусмотрено все – от асбестоанализаторов до систем пылеподавления, шумоизоляции и генераторов на случай отсутствия электричества. Также отработаны подбор и сортировка материала для последующей переработки. В частности перед пуском была выездная проверка японской стороны.

"Мы все финально протестовали, с понедельника начинаем непрерывно перерабатывать", — подытожил первый заместитель председателя Киевской ОГА.

На первом этапе все варианты фракций будут использоваться на подсыпке дорог. Рассматривается и вариант дальнейшего использования в качестве сырья для стройматериалов, ведутся переговоры с рядом крупных организаций. Но для этого необходимо получение ГОСТов на такие материалы. Сообщается, что КОВА уже обратилась по этому поводу в Мининфраструктуры и Минэкономики.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате загрязнения земель в Бородянской территориальной общине незаконной утилизацией твердых бытовых отходов на Бородянской свалке, общине был нанесен ущерб почти на 630 млн грн.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Киевская областная военная администрация и такие города как Бровары, Борисполь и Фастов Киевской области подписали меморандум о сотрудничестве и партнерстве в рамках строительства двух мусороперерабатывающих заводов. Проекты будут реализовываться за счет кредитов европейских банков. В настоящее время также ведутся переговоры с инвесторами.

Для восстановления Украины будут использовать строительные отходы от разрушений

Украина планирует использовать для восстановления отходы от разрушений, что является одним из принципов внедрения циркулярной экономики.

Отметим, что объемы послевоенного восстановления украинских городов и сел, пострадавших в результате войны, делают цемент стратегическим продуктом Украины. Из-за масштабов восстановления некоторые эксперты уже прогнозируют дефицит ключевого стройматериала во время восстановления. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.