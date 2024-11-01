У Бородянці на Київщині запустили екологічну переробку сміття

У Бородянці Київської області за сприяння Японської агенції міжнародного співробітництва JICA з листопада стартувала переробка будівельного сміття, що утворилося внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Про це розповів перший заступник голови Київської ОДА Микола Бойко агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами на території Київщини через бойові дії та постійні атаки ворога наразі налічується близько 4 тисяч знищених об'єктів, які потребують повного демонтажу та подальшого відновлення.

Завдяки урядовій угоді між Японією та Україною у 2023 році в країну надійшла відповідна техніка для переробки будівельного сміття. Після підготовки персоналу та налагодження технологічних процесів буде запущено промислову лінію з його переробки.

Відповідно до програми Київщина отримала від JICA 39 одиниць спецтехніки та обладнання. Чотири з них передано Ірпінській громаді, три - до Сум. Запуск обладнання та налаштування технологій супроводжували експерти JICA, усі співробітники пройшли навчання та отримали сертифікацію.

Бойко нагадав, що після деокупації Київщини розпочався демонтаж зруйнованих будівель. Загалом таке будсміття зібрано на 33 майданчиках тимчасового зберігання відходів від руйнувань у звільнених громадах. Для вирішення завдання створено комунальне підприємство, яке займатиметься переробкою такого будсміття.

Для пілотного запуску лінії переробки обрали Бородянку. Тут перероблятимуть матеріали з майданчиків тимчасового зберігання будвідходів Макарівської та Бородянської громад.

За оцінками посадовця, у Київській області вже демонтовано до 200 тис. тонн будсміття, ще потрібно розібрати зруйнованих об'єктів загальним обсягом близько 100 тис. тонн. Прогнозований обсяг відходів руйнувань, які будуть перероблені у 2024 році, орієнтовно, становить 15-20 тис. тонн. У 2025 році заплановано переробляти понад 50 тисяч тонн.

В Бородянці налаштували повноцінний цикл переробки будсміття

"Це дійсно перший в Україні повноцінний цикл переробки будівельного сміття, згідно з найжорсткішими світовими стандартами", - заявив Бойко.

Він розповів, що тут передбачено все – від азбесто-аналізаторів до систем пилопригнічення, шумоізоляції та генераторів на випадок відсутності електрики. Також відпрацьовано підбір і сортування матеріалу для подальшої переробки. Зокрема, перед пуском була виїзна перевірка японської сторони.

"Ми все фінально протестували, з понеділка починаємо безперервно переробляти", - підсумував перший заступник голови Київської ОДА.

На першому етапі усі варіанти фракцій використовуватимуться на підсипці доріг. Розглядається і варіант подальшого використання як сировини для будматеріалів, ведуться переговори з низкою великих організацій. Але для цього необхідне отримання держстандартів на такі матеріали. Повідомляється, що КОВА вже звернулася з цього приводу до Мінінфраструктури та Мінекономіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок забруднення земель у Бородянській територіальній громаді незаконною утилізацією твердих побутових відходів на Бородянському сміттєзвалищі, громаді було завдано збитків майже на 630 млн грн.

Додамо, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Київська обласна військова адміністрація та міста Бровари, Бориспіль та Фастів Київської області підписали меморандум про співпрацю та партнерство в рамках будівництва двох сміттєпереробних заводів. Проєкти реалізовуватимуть за рахунок кредитів європейських банків. Наразі також тривають перемовини з інвесторами.

Для відбудови України використовуватимуть будівельні відходи від руйнувань

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Зауважимо, об'єми поствоєнного відновлення українських міст і сіл, що постраждали внаслідок війни, робить цемент стратегічним продуктом України. Через масштаби відбудови деякі експерти вже прогнозують дефіцит ключового будматеріалу під час відбудови. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.