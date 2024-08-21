Японія передала Харкову спецтехніку для переробки відходів зруйнованих будинків

КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" отримало повний комплект сучасної техніки для роботи з відходами руйнації від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Згідно з повідомленням, до Харкова були передані два подрібнювачі для переробки бетону, сито для отримання необхідної фракції подрібненого матеріалу, а також навантажувальна техніка та обладнання для розбирання та сортування пошкоджених будівель.

Почати використовувати нове обладнання планують вже у вересні.

На підприємстві зазначили, що така допомога дозволить суттєво зменшити обсяги накопичених відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів міста з 2022 року.

На сьогоднішній день до переробки готові майже 16 тис. тонн таких відходів.

Партнери передали Україні обладнання для управління відходами руйнувань

Нагадаємо, Японія, ЄС та UNDP передали громадам Київщини, Чернігівщини, Миколаївщини та Херсонщини обладнання для управління відходами руйнувань та побутовими відходами.

Ініціатива спрямована на створення одного з перших в Україні майданчиків для переробки відходів руйнувань із повним циклом, який зможе опрацювати понад 75 тисяч кубічних метрів відходів, зібраних на тимчасовому місці зберігання відходів у Бучі.

Додамо, що у Херсоні вже приступили до реалізації пілотного проєкту з переробки, очищення та подальшої реалізації будівельного сміття. Усувати великі пошкодження будівель там допомагають партнери з Японії.

Для відбудови України використовуватимуть будівельні відходи від руйнувань

Україна планує використовувати для відбудови відходи від руйнувань, що є одним із принципів запровадження циркулярної економіки.

За даними органів місцевого самоврядування, станом на кінець 2023 року по всій країні утворилося більше 450 тисяч тонн будівельних відходів від руйнувань.

Зауважимо, об'єми поствоєнного відновлення українських міст і сіл, що постраждали внаслідок війни, робить цемент стратегічним продуктом України. Через масштаби відбудови деякі експерти вже прогнозують дефіцит ключового будматеріалу під час відбудови. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.