У Херсоні стартував пілотний проєкт з переробки будівельного сміття

У Херсоні приступили до реалізації пілотного проєкту з переробки, очищення та подальшої реалізації будівельного сміття.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Він розповів, що ознайомив міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця з деталями та термінами впровадження проєкту.

"Херсон щодня потерпає від цілодобових російських обстрілів. Усувати великі пошкодження будівель нам допомагають партнери з Японії. Ця країна має колосальний досвід, оскільки часто страждає через землетруси, які призводять до масштабних руйнувань", - йдеться в повідомленні начальника МВА.

Крім того, до міністра Стрільця звернулися з проханням посприяти у пошуку інвестора для проведення робіт з дегазації полігону твердих побутових відходів, адже підприємство, яке раніше цим займалося, згорнуло свою діяльність. Своєю чергою міністр запевнив, що вже найближчим часом можна буде провести перемовини із низкою профільних компаній.

За словами Мрочка, за два тижні у Херсоні вже буде необхідна техніка. Певний час піде на навчання спеціалістів, які на ній працюватимуть, і вже до кінця року очікуються перші партії матеріалу на продаж.

"Наші фахівці вивчили ринок збуту. Ціна на таку продукцію коливається від 240 до 280 гривень за тонну і є конкурентною", - підкреслив посадовець.

Також було облаштовано окремий майданчик для будівельного сміття. Сюди вже завезено дві тисячі тонн сміття після руйнації.

"На жаль, руйнувань з кожним днем все більше, але ми сподіваємось, що розпочата робота допоможе нам швидше розбудувати повоєнну героїчну Херсонську громаду", - заявив начальник Херсонської МВА.

Партнери передали Україні обладнання для управління відходами руйнувань

Нагадаємо, Японія, ЄС та UNDP передали громадам Київщини, Чернігівщини, Миколаївщини та Херсонщини обладнання для управління відходами руйнувань та побутовими відходами.

Ініціатива спрямована на створення одного з перших в Україні майданчиків для переробки відходів руйнувань із повним циклом, який зможе опрацювати понад 75 тисяч кубічних метрів відходів, зібраних на тимчасовому місці зберігання відходів у Бучі.

Для відбудови України використовуватимуть будівельні відходи від руйнувань

Україна планує використовувати для відбудови відходи від руйнувань, що є одним із принципів запровадження циркулярної економіки.

За даними органів місцевого самоврядування, станом на кінець 2023 року по всій країні утворилося більше 450 тисяч тонн будівельних відходів від руйнувань.

Зауважимо, об'єми поствоєнного відновлення українських міст і сіл, що постраждали внаслідок війни, робить цемент стратегічним продуктом України. Через масштаби відбудови деякі експерти вже прогнозують дефіцит ключового будматеріалу під час відбудови. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.