В Херсоне стартовал пилотный проект по переработке строительного мусора

В Херсоне приступили к реализации пилотного проекта по переработке, очистке и последующей реализации строительного мусора.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

Он рассказал, что ознакомил министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца с деталями и сроками внедрения проекта.

"Херсон ежедневно страдает от круглосуточных российских обстрелов. Устранять большие повреждения зданий нам помогают партнеры из Японии. Эта страна имеет колоссальный опыт, поскольку часто страдает от землетрясений, которые приводят к масштабным разрушениям", — говорится в сообщении начальника МВА.

Кроме того, к министру Стрельцу обратились с просьбой посодействовать в поиске инвестора для проведения работ по дегазации полигона твердых бытовых отходов, ведь ранее занимавшееся этим предприятие свернуло свою деятельность. В свою очередь министр заверил, что уже в ближайшее время можно будет провести переговоры с рядом профильных компаний.

По словам Мрочко, через две недели в Херсоне уже будет необходима техника. Некоторое время уйдет на обучение специалистов, которые будут на ней работать, и уже до конца года ожидаются первые партии материала на продажу.

"Наши специалисты изучили рынок сбыта. Цена на такую продукцию колеблется от 240 до 280 гривен за тонну и конкурентна", — подчеркнул чиновник.

Также была обустроена отдельная площадка для строительного мусора. Сюда уже завезено две тысячи тонн мусора после разрушений.

"К сожалению, разрушений с каждым днем все больше, но мы надеемся, что начатая работа поможет нам быстрее построить послевоенную героическую Херсонскую общину", — заявил начальник Херсонской МВА.

Партнеры передали Украине оборудование для управления отходами разрушений

Напомним, Япония, ЕС и UNDP передали общинам Киевщины, Черниговщины, Николаевщины и Херсонщины оборудование управления отходами разрушений и бытовыми отходами.

Инициатива направлена на создание одной из первых в Украине площадок для переработки отходов от разрушений с полным циклом, который сможет обработать более 75 тысяч кубических метров отходов, собранных на временном месте хранения отходов в Буче.

Для восстановления Украины будут использовать строительные отходы от разрушений

Украина планирует использовать для восстановления отходы от разрушений, что является одним из принципов внедрения циркулярной экономики.

По данным органов местного самоуправления, на конец 2023 года по всей стране образовалось более 450 тысяч тонн строительных отходов от разрушений.

Отметим, что объемы послевоенного восстановления украинских городов и сел, пострадавших в результате войны, делает цемент стратегическим продуктом в Украине. Из-за масштабов восстановления некоторые эксперты уже прогнозируют дефицит ключевого стройматериала во время восстановления. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.