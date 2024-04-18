Партнеры передали Украине оборудование для управления отходами разрушений

Япония, ЕС и UNDP передали общинам Киевщины, Черниговщины, Николаевщины и Херсонщины оборудование управления отходами разрушений и бытовыми отходами.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, перечисленные области получат 52 мусоровоза и 63 единицы тяжелой техники для расчистки завалов — самосвалы, гусеничные и колесные экскаваторы, а также два типа погрузчиков.

Европейский Союз и правительство Японии профинансировали технику для 12 общин Киевской и Черниговской областей. Им предоставлено 35 мусоровозов и 4 единицы тяжелой техники.

Кроме того, правительство Японии финансировало приобретение 41 единицы тяжелой техники для Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы, которая будет обслуживать несколько общин региона.

При поддержке ЕС, Бучанское, Черниговское и Николаевское общества получили оборудование для переработки отходов разрушений. Дополнительно Киевская и Черниговская области получили 28 тысяч мусорных контейнеров и оборудования для переработки твердых бытовых отходов, финансирование которого также осуществлено за счет средств ЕС и Правительства Японии.

Сообщается, что инициатива направлена на создание одной из первых в Украине площадок для переработки разрушительных отходов с полным циклом, который сможет обработать более 75 тысяч кубических метров отходов, собранных на временном месте хранения отходов в Буче.

При этом, UNDP и ЕС окажут стратегическую поддержку, помогут с экспертизой, будут обучать работников и поставлять оборудование.

В Украине образовалось более 450 тысяч тонн строительных отходов от разрушений

Отмечается, что по данным органов местного самоуправления, к концу 2023 года, по всей стране образовалось более 450 тысяч тонн строительных отходов от разрушений.

Переработка таких огромных масштабов потребует значительных финансовых, человеческих и технологических ресурсов. Пока в Украине нет традиции глубокой переработки строительных отходов, показатель ресайклинга составляет всего 6% от общего количества.

Украина планирует использовать эти отходы для восстановления, что является одним из принципов внедрения циркулярной экономики. Однако переработка отходов от разрушений, включая сортировку, обработку, производство и транспортировку, требует значительных финансовых вложений.