Партнери передали Україні обладнання для управління відходами руйнувань

Японія, ЄС та UNDP передали громадам Київщини, Чернігівщини, Миколаївщини та Херсонщини обладнання для управління відходами руйнувань та побутовими відходами.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, перелічені області отримають 52 сміттєвози та 63 одиниці важкої техніки для розчищення завалів — самоскиди, гусеничні та колісні екскаватори, а також два типи навантажувачів.

Європейський Союз та уряд Японії профінансували техніку для 12 громад Київської та Чернігівської областей. Їм надано 35 сміттєвозів та 4 одиниці важкої техніки.

Окрім того, Уряд Японії фінансував придбання 41 одиниці важкої техніки для Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, що обслуговуватиме кілька громад регіону.

За підтримки ЄС, Бучанська, Чернігівська та Миколаївська громади отримали обладнання для переробки відходів руйнацій. Додатково, Київська та Чернігівська області отримали 28 тисяч сміттєвих контейнерів та обладнання для переробки твердих побутових відходів, фінансування якого також здійснено за кошти ЄС та Уряду Японії.

Повідомляється, що ініціатива спрямована на створення одного з перших в Україні майданчиків для переробки відходів руйнувань із повним циклом, який зможе опрацювати понад 75 тисяч кубічних метрів відходів, зібраних на тимчасовому місці зберігання відходів у Бучі.

При цьому, UNDP та ЄС нададуть стратегічну підтримку, допоможуть з експертизою, навчатимуть працівників та постачатимуть обладнання.

В Україні утворилося більше 450 тисяч тонн будівельних відходів від руйнувань

Зазначається, що за даними органів місцевого самоврядування, на кінець 2023 року, по всій країні утворилося понад 450 тисяч тонн будівельних відходів від руйнувань.

Переробка таких величезних масштабів потребуватиме значних фінансових, людських та технологічних ресурсів. Поки в Україні немає традиції глибокої переробки будівельних відходів, показник ресайклінгу становить лише 6% від загальної кількості.

Україна планує використовувати ці відходи для відбудови, що є одним із принципів запровадження циркулярної економіки. Проте, переробка відходів від руйнувань, включаючи сортування, обробку, виробництво та транспортування, потребує значних фінансових вкладень.