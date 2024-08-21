Япония передала Харькову спецтехнику для переработки отходов разрушенных домов

КП "Муниципальная компания обращения с отходами" получило полный комплект современной техники для работы с отходами разрушений от Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

Согласно сообщению, в Харьков были переданы два измельчителя для переработки бетона, сито для получения необходимой фракции измельченного материала, а также погрузочная техника и оборудование для разборки и сортировки поврежденных зданий.

Начать использование нового оборудования планируется уже в сентябре.

На предприятии отметили, что такая помощь позволит существенно уменьшить объемы накопившихся отходов, образовавшихся в результате вражеских обстрелов города с 2022 года.

На сегодняшний день к переработке готово почти 16 тыс. тонн таких отходов.

Партнеры передали Украине оборудование для управления отходами разрушений

Напомним, Япония, ЕС и UNDP передали общинам Киевщины, Черниговщины, Николаевщины и Херсонщины оборудование управления отходами разрушений и бытовыми отходами.

Инициатива направлена на создание одной из первых в Украине площадок для переработки разрушительных отходов с полным циклом, который сможет обработать более 75 тысяч кубических метров отходов, собранных на временном месте хранения отходов в Буче.

Добавим, что в Херсоне уже приступили к реализации пилотного проекта по переработке, очистке и последующей реализации строительного мусора. Устранять большие повреждения зданий там помогают партнеры из Японии.

Для восстановления Украины будут использовать строительные отходы от разрушений

Украина планирует использовать для восстановления отходы от разрушений, что является одним из принципов внедрения циркулярной экономики.

По данным органов местного самоуправления, на конец 2023 года по всей стране образовалось более 450 тысяч тонн строительных отходов от разрушений.

Отметим, что объемы послевоенного восстановления украинских городов и сел, пострадавших в результате войны, делает цемент стратегическим продуктом Украины. Из-за масштабов восстановления некоторые эксперты уже прогнозируют дефицит ключевого стройматериала во время восстановления. Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.