В Ірпені відкрили першу в Україні лінію з переробки текстильних відходів

В Ірпені, що під Києвом, розпочала роботу перша в Україні лінія з переробки відходів текстильного виробництва. Запуск став можливим завдяки проєкту Re:inventex, який реалізує команда, відома своїми екологічними ініціативами у сфері промисловості "К.Текс" (виробник нетканих матеріалів) та індустріальний парк "Ма’Рижани" (переробка промислових конопель).

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Наразі підприємство працює в експериментальному режимі, обробляючи текстильні відходи власного виробництва та кількох інших підприємств легкої промисловості.

За словами Кисилевського, нова лінія здатна переробляти до 2 500 тонн текстильних відходів на рік.

Як працює переробка текстилю

Підприємство спеціалізується на обробці залишків тканин, які залишаються після пошиття одягу, постільної білизни та інших виробів легкої промисловості.

Для цього використовується сучасне обладнання з Іспанії та Італії, яке дозволяє "розволокнити" обрізки тканин і розпушити їх до стану волокон. Після чого переробити отримані волокна на нову пряжу та тканину.

Кисилевський наголошує, що технологія переробки може мінімізувати кількість текстильних відходів, що потрапляють на звалища, адже кожен українець продукує в середньому 15-20 кг текстильного сміття на рік, а на полігонах опиняються тони тканин, які могли б стати вторинною сировиною.

Стартові інвестиції в цей проєкт склали приблизно 30 мільйонів гривень, із яких 8 мільйонів – це державний грант у межах підтримки підприємств переробної промисловості.

Повідомляється, що згідно з дослідженнями, продукція легкої промисловості складає до 10% усіх побутових відходів в Україні. Зараз більшість текстильних відходів просто вивозять на сміттєзвалища, оскільки системи їх ефективної переробки досі не існувало. В Україні майже немає системи рециклінгу текстилю

Зазначається, що крім екологічної проблеми, з 2024 року українські експортери легкої промисловості повинні будуть підтверджувати належну утилізацію або переробку відходів, щоб відповідати новим екологічним вимогам Євросоюзу. Якщо виробники не зможуть це довести – експорт до ЄС буде ускладнено або навіть заблоковано.

"Переконаний, що держава має активно сприяти цьому та іншим подібним проектам, адже це дозволить вирішити серйозну проблему, яка вже цього року постане перед українськими експортерами продукції легпрому в Євросоюз. На кордоні з ЄС запитуватимуть документи щодо належної утилізації чи переробки відходів", - написав Кисилевський.

Він додав, що у перспективі Україна може навіть імпортувати текстильні відходи з-за кордону для їхньої переробки в Ірпені.

Додамо, у Бородянці Київської області за сприяння Японської агенції міжнародного співробітництва JICA стартувала переробка будівельного сміття, що утворилося внаслідок збройної агресії Російської Федерації.