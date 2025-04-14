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В Кропивницком стартовало производство украинских тракторов: "Агро Кар" инвестирует 100 млн грн в развитие

тракторы, производство
В Кропивницком будут производить украинские тракторы/Дмитрий Кисилевский

Компания "Агро Кар" из Кропивницкого начала производство тракторов для аграрного сектора, инвестировав в старт проекта 30 миллионов гривен. В настоящее время производство происходит по постовой схеме, когда каждый трактор собирается на отдельном участке.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

В сентябре этого года компания планирует запустить полноценное конвейерное производство на новой площадке площадью 2000 квадратных метров, строительство которой уже продолжается. Общий объем инвестиций в проект должен составить около 100 миллионов гривен.

Запуск реализован с использованием государственных инструментов поддержки в рамках политики "Сделано в Украине". Так, 30 миллионов гривен "Агро Кар" привлекла по программе льготного кредитования "5-7-9", а еще 8 миллионов гривен компания получит в виде гранта на развитие перерабатывающей промышленности — средства будут направлены на закупку современного лазерного станка.

Компания активно привлекает украинских производителей комплектующих, что позволяет ей претендовать на участие в государственной программе компенсации 25% от стоимости сельскохозяйственной техники, произведенной в Украине.

В настоящее время компания производит до 12 тракторов в месяц. После запуска конвейерной линии в сентябре "Агро Кар" планирует увеличить этот показатель более чем в четыре раза – до 50 машин ежемесячно.

Добавим, в Украине за год открыли 81 офис "Сделано в Украине". Также в этом году планируется открыть еще 19.

Автор:
Татьяна Гойденко