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Правительство инвестирует в национальное производство через программы "Зроблено в Україні": куда направят средства

Правительство инвестирует в национальное производство через программы "Зроблено в Україні": куда направят средства
В 2024 году программы обеспечили 0,64% роста ВВП.

Кабинет министров начал финансирование государственных программ в рамках экономической инициативы "Зроблено в Україні". Выделенные средства будут направлены, в частности, на поддержку развития украинского производства, финансирование индустриальных парков, а также программы компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования.

Об этом сообщает Минэкономики.

Правительство продолжает поддержку украинской экономики через реализацию программ инициативы "Зроблено в Україні", которые уже показали положительные результаты.

В 2024 году эти программы обеспечили 0,64% роста ВВП. Важной частью плана является финансирование ключевых направлений, в частности компенсации стоимости сельхозтехники, развития индустриальных парков и поддержки украинского производства, подчеркнула первая вице-премьер-министр — министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, в январе правительство перечислило 1,5 млрд грн для своевременного выполнения обязательств перед банками по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

О финансировании программ

Правительство выделило финансирование для нескольких программ поддержки украинской экономики:

  • 500 млн грн — на компенсацию 25% стоимости сельхозтехники, что поможет аграриям уменьшить расходы и поддержит отечественное машиностроение. Ожидается, что это будет способствовать росту производства агротехники на 10-15% и снизит зависимость от импорта.
  • 500 млн грн – на развитие индустриальных парков, включающее финансирование создания инфраструктуры и подключения к сетям, стимулируя инвестиции и создание рабочих мест.
  • 500 млн грн – в поддержку проектов с крупными инвестициями, в частности для компенсации затрат на строительство и подключение объектов инфраструктуры.
  • 1,64 млрд грн — на две программы: компенсация 15% стоимости украинского оборудования и программа "Национальный кэшбек". Программа компенсаций позволяет получить 15% стоимости техники украинского производства, а "Национальный Кэшбэк" возвращает 10% стоимости приобретенной продукции отечественного производства.

Справка:

Политика развития украинских производителей "Зроблено в Україні" инициирована президентом Украины в феврале 2024 года.

Она имеет целью способствовать развитию внутреннего производства товаров с высокой добавленной стоимостью, привлечению инвестиций в реальный сектор экономики и увеличению несырьевого экспорта. В рамках политики Министерство экономики Украины реализует ряд программ.

Напомним, Кабинет министров принял решение, которое делает   получение грантов для возбуждения собственного дела ветеранами более доступным.   В частности, защитники смогут выбирать сроки реализации проекта: три, пять или семь лет. Кроме того, предприниматели, которые в течение указанного срока выплатят налоги на сумму гранта, по желанию дополнительно получат еще одну грантовую выплату.

Программа грантов для перерабатывающих предприятий является частью экономической политики "Зроблено в Україні". Подать заявку можно по ссылке.

Автор:
Ольга Опенько