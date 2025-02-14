Уряд інвестує у національне виробництво через програми "Зроблено в Україні": куди спрямують кошти

Кабінет міністрів почав фінансування державних програм у рамках економічної ініціативи “Зроблено в Україні”. Виділені кошти будуть направлені, зокрема, на підтримку розвитку українського виробництва, фінансування індустріальних парків, а також на програми компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання.

Про це інформує Мінекономіки.

Уряд продовжує підтримку української економіки через реалізацію програм ініціативи "Зроблено в Україні", які вже показали позитивні результати.

У 2024 році ці програми забезпечили 0,64% зростання ВВП. Важливою частиною плану є фінансування ключових напрямків, зокрема компенсації вартості сільгосптехніки, розвитку індустріальних парків та підтримки українського виробництва, наголосила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, у січні уряд перерахував 1,5 млрд грн для вчасного виконання зобов’язань перед банками за програмою "Доступні кредити 5-7-9%»".

Про фінансування програм

Уряд виділив фінансування для кількох програм підтримки української економіки:

500 млн грн — на компенсацію 25% вартості сільгосптехніки, що допоможе аграріям зменшити витрати та підтримає вітчизняне машинобудування. Очікується, що це сприятиме зростанню виробництва агротехніки на 10-15% та зменшить залежність від імпорту.

— на компенсацію 25% вартості сільгосптехніки, що допоможе аграріям зменшити витрати та підтримає вітчизняне машинобудування. Очікується, що це сприятиме зростанню виробництва агротехніки на 10-15% та зменшить залежність від імпорту. 500 млн грн — на розвиток індустріальних парків, що включає фінансування створення інфраструктури та підключення до мереж, стимулюючи інвестиції та створення робочих місць.

— на розвиток індустріальних парків, що включає фінансування створення інфраструктури та підключення до мереж, стимулюючи інвестиції та створення робочих місць. 500 млн грн — на підтримку проєктів з великими інвестиціями, зокрема для компенсації витрат на будівництво та підключення об’єктів інфраструктури.

— на підтримку проєктів з великими інвестиціями, зокрема для компенсації витрат на будівництво та підключення об’єктів інфраструктури. 1,64 млрд грн — на дві програми: компенсація 15% вартості українського обладнання та програма "Національний кешбек". Програма компенсацій дозволяє отримати 15% вартості техніки українського виробництва, а "Національний кешбек" повертає 10% вартості придбаної продукції вітчизняного виробництва.

Довідково:

Політика розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" ініційована президентом України в лютому 2024 року.

Вона має на меті сприяти розвитку внутрішнього виробництва товарів з високою доданою вартістю, залученню інвестицій в реальний сектор економіки і збільшення несировинного експорту. В межах політики Міністерство економіки України реалізує низку програм.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке робить отримання грантів для започаткування власної справи ветеранами більш доступним. Зокрема, захисники зможуть обирати строки реалізації проєкту: три, п’ять або сім років. Крім того, підприємці, які протягом визначеного строку виплатять податки на суму гранту, за бажанням додатково отримають ще одну грантову виплату.

Програма грантів для переробних підприємств є частиною економічної політики "Зроблено в Україні". Подати заявку можна за посиланням.