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"Зроблено в Україні": з початку року ЕКА збільшило підтримку експорту на третину

Найбільше українські експортери, які скористалися підтримкою ЕКА, постачали свою продукцію до Польщі
Співпраця з ЕКА дозволяє бізнесу знижувати власні ризики

За десять місяців 2024 року Експортно-кредитне агентство (ЕКА) сприяло експорту на суму 6,59 млрд грн. Про це повідомила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Мінекономіки.

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"Завдяки економічній політиці "Зроблено в Україні" зростає підтримка українських виробників, які експортують свою продукцію на міжнародні ринки", — зазначила Свириденко.

Так, у січні–жовтні ЕКА профінансувало на третину більші обсяги експорту — 6,59 млрд грн, порівняно з 4,99 млрд грн за аналогічний період минулого року. Співпраця з ЕКА дозволяє бізнесу знижувати власні ризики та отримувати можливості для зменшення процентних ставок по кредитах.

Цього року ЕКА підтримала бізнес з 19 регіонів України та столиці.

Лідери за обсягами експорту:

·        Київ — 3,39 млрд грн;

·        Львівська область — 1,25 млрд грн;

·        Вінницька область — 702 млн грн.

Фото 2 — "Зроблено в Україні": з початку року ЕКА збільшило підтримку експорту на третину
Столиця займає понад половину обсягів експорту. Дані: Мінекономіки

Географія підтримки:

Найбільше українські експортери, які скористалися підтримкою ЕКА, постачали свою продукцію до Польщі (1,62 млрд грн), Об'єднаних Арабських Еміратів (860 млн грн) та Азербайджану (831,7 млн грн).

Найбільш затребувані групи експорту:

·        молоко та молочні продукти,

·        деревина та вироби з неї,

·        продукція агропереробної промисловості.

Раніше ми писали про те, що у 2024 році Експортно-кредитне агентство України досягло рекордного рівня страхової відповідальності, що склала понад 1 мільярд гривень.

Загалом ЕКА взяло на себе 1,062 млрд грн відповідальності за зовнішньоекономічними контрактами та експортними кредитами, наданими банками-партнерами українським експортерам.

Автор:
Ольга Опенько