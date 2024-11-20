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"Зроблено в Україні": з початку року ЕКА збільшило підтримку експорту на третину
За десять місяців 2024 року Експортно-кредитне агентство (ЕКА) сприяло експорту на суму 6,59 млрд грн. Про це повідомила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Мінекономіки.
"Завдяки економічній політиці "Зроблено в Україні" зростає підтримка українських виробників, які експортують свою продукцію на міжнародні ринки", — зазначила Свириденко.
Так, у січні–жовтні ЕКА профінансувало на третину більші обсяги експорту — 6,59 млрд грн, порівняно з 4,99 млрд грн за аналогічний період минулого року. Співпраця з ЕКА дозволяє бізнесу знижувати власні ризики та отримувати можливості для зменшення процентних ставок по кредитах.
Цього року ЕКА підтримала бізнес з 19 регіонів України та столиці.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Лідери за обсягами експорту:
· Київ — 3,39 млрд грн;
· Львівська область — 1,25 млрд грн;
· Вінницька область — 702 млн грн.
Географія підтримки:
Найбільше українські експортери, які скористалися підтримкою ЕКА, постачали свою продукцію до Польщі (1,62 млрд грн), Об'єднаних Арабських Еміратів (860 млн грн) та Азербайджану (831,7 млн грн).
Найбільш затребувані групи експорту:
· молоко та молочні продукти,
· деревина та вироби з неї,
· продукція агропереробної промисловості.
Раніше ми писали про те, що у 2024 році Експортно-кредитне агентство України досягло рекордного рівня страхової відповідальності, що склала понад 1 мільярд гривень.
Загалом ЕКА взяло на себе 1,062 млрд грн відповідальності за зовнішньоекономічними контрактами та експортними кредитами, наданими банками-партнерами українським експортерам.