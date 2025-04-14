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У Кропивницькому стартувало виробництво українських тракторів: "Агро Кар" інвестує 100 млн грн у розвиток

трактори, виробництво
У Кропивницькому вироблятимуть українські трактори / Дмитро Кисилевський

Компанія "Агро Кар" із Кропивницького розпочала виробництво тракторів для аграрного сектору, інвестувавши у старт проєкту 30 мільйонів гривень. Наразі виробництво відбувається за постовою схемою, коли кожен трактор збирається на окремій ділянці.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

У вересні цього року компанія планує запустити повноцінне конвеєрне виробництво на новому майданчику площею 2000 квадратних метрів, будівництво якого вже триває. Загальний обсяг інвестицій у проєкт має сягнути близько 100 мільйонів гривень.

Запуск реалізовано з використанням державних інструментів підтримки в межах політики "Зроблено в Україні". Так, 30 мільйонів гривень "Агро Кар" залучила за програмою пільгового кредитування "5-7-9", а ще 8 мільйонів гривень компанія отримає у вигляді гранту на розвиток переробної промисловості — кошти спрямують на закупівлю сучасного лазерного верстата.

Компанія активно залучає українських виробників комплектуючих, що дозволяє їй претендувати на участь у державній програмі компенсації 25% вартості сільськогосподарської техніки, виробленої в Україні.  

Наразі компанія виробляє до 12 тракторів на місяць. Після запуску конвеєрної лінії у вересні "Агро Кар" планує збільшити цей показник більш ніж у чотири рази — до 50 машин щомісяця.

Додамо, в Україні за рік відкрили 81 офіс "Зроблено в Україні". Також протягом цього року планується відкрити ще 19.

Автор:
Тетяна Гойденко