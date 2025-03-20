- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Підтримка малого бізнесу: вже відкрито 81 офіс "Зроблено в Україні"
В Україні за рік відкрили 81 офіс "Зроблено в Україні", плануючи додати ще 19 до кінця 2025 року. Лише за минулий рік в цих центрах надали 50 тисяч консультацій, більшість з яких стосувалися відкриття бізнесу.
Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу "Підприємництво без бар’єрів: офіси "Зроблено в Україні" як драйвери змін".
За її словами, до реалізації політики "Зроблено в Україні" активно долучаються регіональні офіси, які допомагають малому і мікробізнесу дізнатися про можливості державної підтримки та подати заявки.
"Ми аналізуємо мережу офісів і те, де можемо її масштабувати. Найбільш ефективне таке масштабування — у співпраці із партнерами. Ми це вже побачили на практиці, коли за підтримки ПРООН та Уряду Японії змогли відкрити низку офісів у регіонах", — наголосила Свириденко.
Вона зауважила, що уряд планує масштабувати мережу регіональних офісів, а також залучити ще більше партнерів для співпраці. Досвід співпраці з ПРООН показує, що такий підхід надає бізнесу більше можливостей, оскільки він відкриває двері не тільки до державних ініціатив, але й до пропозицій від міжнародних донорів.
Як зазначила під час конференції директорка Державної служби зайнятості України Юлія Жовтяк, найактивніше по допомогу звертаються до офісів у Дніпропетровській, Хмельницькій, Полтавській, Житомирській і Миколаївській областях.
Очільниця ДСЗУ уточнила, що сьогодні в офісах працюють 180 людей, переважно це працівники центрів зайнятості, які пройшли перенавчання для того, щоб надавати консультації з економічних питань.
Програма "Зроблено в Україні"
Офіси "Зроблено в Україні" для малого та мікробізнесу — частина національної політики "Зроблено в Україні", яка започаткована Президентом України. Вона має на меті залучення інвестицій для розвитку українських виробників, збільшення виробництва продукції із високою доданою вартістю та стимулювання попиту на українські товари. Адже підтримка виробників — це збільшення виробництва, стабільна економіка, нові робочі місця, гроші в бюджет і на підтримку ЗСУ.
Нагадаємо, що уряд почав фінансування державних програм у рамках економічної ініціативи “Зроблено в Україні”. Виділені кошти будуть направлені, зокрема, на підтримку розвитку українського виробництва, фінансування індустріальних парків, а також на програми компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання.