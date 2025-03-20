Поддержка малого бизнеса: уже открыт 81 офис "Сделано в Украине"

В Украине за год открыли 81 офис "Сделано в Украине", планируется добавить еще 19 до конца 2025 года. Только за прошлый год в этих центрах предоставили 50 тысяч консультаций, большинство из которых касались открытия бизнеса.

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Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины — министерша экономики Украины Юлия Свириденко во время мероприятия "Предпринимательство без барьеров: офисы "Сделано в Украине" как драйверы перемен".

По ее словам, к реализации политики "Сделано в Украине" активно приобщаются региональные офисы, которые помогают малышу и микробизнесу узнать о возможностях государственной поддержки и подать заявки.

"Мы анализируем сеть офисов и то, где можем ее масштабировать. Наиболее эффективно такое масштабирование — в сотрудничестве с партнерами. Мы это уже увидели на практике, когда при поддержке ПРООН и Правительства Японии смогли открыть ряд офисов в регионах", — подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что правительство планирует масштабировать сеть региональных офисов, а также привлечь еще больше партнеров по сотрудничеству. Опыт сотрудничества с ПРООН показывает, что такой подход предоставляет бизнесу больше возможностей, поскольку он открывает двери не только государственным инициативам, но и предложениям от международных доноров.

Как отметила во время конференции директор Государственной службы занятости Украины Юлия Жовтяк, наиболее активно за помощью обращаются в офисы в Днепропетровской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Николаевской областях.

Руководитель ГСЗУ уточнила, что сегодня в офисах работают 180 человек, преимущественно это работники центров занятости, которые прошли переобучение для того, чтобы консультироваться по экономическим вопросам.

Программа "Сделано в Украине"

Офисы "Сделано в Украине" для малого и микробизнеса — часть национальной политики "Сделано в Украине", начатая Президентом Украины. Она имеет целью привлечение инвестиций для развития украинских производителей, увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование спроса на украинские товары. Ведь поддержка производителей – это увеличение производства, стабильная экономика, новые рабочие места, деньги в бюджет и поддержка ВСУ.

Напомним, что правительство начало финансирование государственных программ в рамках экономической инициативы "Сделано в Украине". Выделенные средства будут направлены, в частности, на поддержку развития украинского производства, финансирование индустриальных парков, а также программы компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования.