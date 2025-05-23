6000 бутылок в час: в Украине запустили новую линию по разливу подсолнечного масла (ФОТО)

В индустриальном парке "Западноукраинский промышленный хаб" в селе Остров Тернопольской области компания Delta Food запустила новую линию по разливу подсолнечного масла. Инвестиции в проект составляют 40 млн. грн.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

6000 бутылок объемом 1 литр каждый час

По словам нардепа, мощность новой производственной линии составляет 6000 бутылок объемом 1 литр в час.

Новая продукция предприятия будет отправляться преимущественно на экспорт.

Для запуска новой производственной линии Delta Food воспользовалась программами государственной политики "Сделано в Украине". 40% финансирования проекта осуществлено за счет программы доступных кредитов "5-7-9". Кроме того, предприятие было освобождено от НДС и пошлин при ввозе оборудования на территорию индустриального парка.

Готовят запуск новой линии по производству соусов

Компания Delta Food, которая специализировалась на производстве соусов (ТМ "Гуляйполе"), сейчас 30% продукции экспортирует в страны ЕС и США. В 2022 году из-за широкомасштабного вторжения россиян компания Delta Food релоцировала производственные мощности из города Гуляйполе Запорожской области в Тернопольскую область. В индустриальном парке предприятие создало 200 рабочих мест.

Киселевский рассказал, что к осени 2025 года Delta Food готовит запуск новой линии по производству соусов. Инвестиции в этот проект составят более 100 млн. грн.

Напомним, Одесская машиностроительная компания "Олис" спроектировала и запустила "под ключ" новый завод по переработке круп в городе Лейбре в Эстонии для компании Tõrvaaugu Mahe Talu.