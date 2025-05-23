- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
6000 бутылок в час: в Украине запустили новую линию по разливу подсолнечного масла (ФОТО)
В индустриальном парке "Западноукраинский промышленный хаб" в селе Остров Тернопольской области компания Delta Food запустила новую линию по разливу подсолнечного масла. Инвестиции в проект составляют 40 млн. грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.
6000 бутылок объемом 1 литр каждый час
По словам нардепа, мощность новой производственной линии составляет 6000 бутылок объемом 1 литр в час.
Новая продукция предприятия будет отправляться преимущественно на экспорт.
Для запуска новой производственной линии Delta Food воспользовалась программами государственной политики "Сделано в Украине". 40% финансирования проекта осуществлено за счет программы доступных кредитов "5-7-9". Кроме того, предприятие было освобождено от НДС и пошлин при ввозе оборудования на территорию индустриального парка.
Готовят запуск новой линии по производству соусов
Компания Delta Food, которая специализировалась на производстве соусов (ТМ "Гуляйполе"), сейчас 30% продукции экспортирует в страны ЕС и США. В 2022 году из-за широкомасштабного вторжения россиян компания Delta Food релоцировала производственные мощности из города Гуляйполе Запорожской области в Тернопольскую область. В индустриальном парке предприятие создало 200 рабочих мест.
Киселевский рассказал, что к осени 2025 года Delta Food готовит запуск новой линии по производству соусов. Инвестиции в этот проект составят более 100 млн. грн.
Напомним, Одесская машиностроительная компания "Олис" спроектировала и запустила "под ключ" новый завод по переработке круп в городе Лейбре в Эстонии для компании Tõrvaaugu Mahe Talu.