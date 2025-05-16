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В Житомирской области восстановлен ленозавод стал современным предприятием по переработке конопли мощностью 14 тыс. тонн в год
В Житомирской области открылся крупнейший в Украине завод по переработке промышленной конопли — "Ма'Рыжаны Хэмп Компани". Современное предприятие расположено на базе восстановленного льнозавода в индустриальном парке "Ма'Рыжаны" и имеет мощность 14 тыс. тонн в год.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.
На ознакомительном визите побывала первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.
Что известно о заводе
В 1990-х годах в Украине фактически прекратилась переработка лубяных культур, что привело к исчезновению производства гребенной пряжи. Поэтому текстильная отрасль стала зависимой от импорта, а ее конкурентоспособность значительно снизилась.
Чтобы изменить ситуацию, в 2023 году компания "Ма'Рыжаны Хэмп Компани" приступила к реконструкции заброшенного льнозавода, и уже в 2025 году там запустили современное высокотехнологичное производство.
В 2024 году предприятие засеяло 890 гектаров промышленной конопли, а в 2025 году площади выросли до 1200 гектаров — это наибольшие объемы выращивания конопли в Центральной и Восточной Европе.
Что уже сделано:
- Производственные площади – 10 000 м², складские – 10 800 м²;
- Полностью завершено строительство и монтаж оборудования;
- Начато тестирование сырья и изготовление первых образцов для клиентов.
Что будет производить завод:
- Длинное волокно для текстиля и технических тканей (экспорт, с перспективой переработки внутри страны для украинской fashion-индустрии);
- Короткое волокно для бумаги, нетканых материалов, изоляции;
- Кострица – сырье для биопластика, стройматериалов, подстилок для животных.
Отмечается, что волокно будет производиться для европейской текстильной промышленности и внутреннего рынка.
Справка:
"Ма'Рижаны Хэмп Компани" входит в состав Индустриального парка "Ма'Рижаны", занимающего площадь около 30 гектаров.
Главная цель парка — привлечение предприятий, специализирующихся на переработке промышленной конопли, и создание более 700 новых рабочих мест.
Кроме того, деятельность парка будет способствовать развитию промышленного конопли в Житомирском регионе, стимулировать местных аграриев к выращиванию конопли и формированию устойчивой экосистемы в этой области в Украине.
Напомним, ранее Кабмин согласовал создание в Ровенской области "конопельного" индустриального парка. Территория парка составляет около 43 га. На ней предусмотрено выращивание технической (не наркотической) конопли с созданием полного цикла переработки.