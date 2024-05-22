В Украине строят завод по переработке технической конопли (ФОТО)

Ma'Rijany Hemp Company планирует запустить в Житомирской области завод по первичной переработке конопляной тресты на длинное волокно в ноябре 2024 года.

Об этом в интервью Latifundist.com сообщил основатель и директор Ma'Rijany Hemp Company Андрей Никитов.

По его словам, завод строят на базе Володарско-Волынского льнозавода, но все, что от него осталось - это участок и помещение в очень плохом техническом состоянии, но после реконструкции там будет "совсем другой завод с новым современным оборудованием".

"В сентябре-октябре этого года хотим завершить все строительные и пусконаладочные работы. Если все пойдет по плану, то в середине-конце ноября запустим производство. К тому моменту соберем урожай", - заметил Никитов.

Он сообщил, что мощности завода будут составлять не менее 3-5 тыс. т волокон в год. Завод будет перерабатывать 11-13 тыс. т тресты.

"И это мы говорим об объеме переработки на тех производственных мощностях, которые у нас будут в первый год работы. Это достаточно масштабно", - подчеркивает Никитов.

В Украине появится электронный реестр производителей конопли

В Минагрополитики начали работать над созданием реестра производителей технической конопли и механизма отбора проб на содержание наркотических веществ.

"Минагрополитики создаст электронный реестр, куда будет вноситься информация о производителях технической конопли. Чтобы было понятно, кто выращивает, сколько и какие используют семена. Не нужно будет получать лицензии, квоты или отдельные разрешения на выращивание. Также готовится постановление Правительства о Регламенте отбора проб. конопля в период цветения", - сообщали в МинАПК.

Уже началась разработка нормативных документов согласно Закону № 7457 "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности".

Заметим, в октябре 2023 года Кабинет министров включил в реестр индустриальных (промышленных) парков промпарк НЕМРY UА, расположенный на территории Привольненской сельской общины Дубенского района Ровенской области.

Территория парка составляет около 43 га. На ней предусмотрено выращивание технической (не наркотической) конопли с созданием полного цикла переработки. Соответствующий меморандум с инвестором, напомним, было подписано еще в ноябре 2022 года.