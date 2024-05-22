В Україні будують завод з переробки технічних конопель (ФОТО)

Ma'Rijany Hemp Company планує запустити у Житомирській області завод з первинної переробки конопляної трести на довге волокно у листопаді 2024 року.

Про це в інтервʼю Latifundist.com повідомив засновник та директор Ma'Rijany Hemp Company Андрій Микитів.

За його словами, завод будують на базі Володарсько-Волинського льонозаводу, але все, що від нього залишилося — це ділянка і приміщення у дуже поганому технічному стані, але після реконструкції там буде "зовсім інший завод з новим сучасним обладнанням".

"У вересні-жовтні цього року хочемо завершити всі будівельні та пусконалагоджувальні роботи. Якщо все піде по плану, то в середині-кінці листопада запустимо виробництво. До того моменту зберемо врожай", — зауважив Микитів.

Він повідомив, що потужності заводу складатимуть щонайменше 3-5 тис. т волокон в рік. Завод перероблятиме 11-13 тис. т трести.

"І це ми говоримо про обсяг переробки на тих виробничих потужностях, які у нас будуть у перший рік роботи. Це доволі масштабно", - підкреслює Микитів.

У майбутньому Ma'Rijany Hemp Company планує стати найбільшим переробником коноплі у Східній та Центральній Європі. Сировину на завод частково будуть вирощувати самі (орендують 850 га), а частково купуватимуть в аграріїв.

В Україні з'явиться електронний реєстр виробників коноплі

У Мінагрополітики почали працювати над створенням реєстру виробників технічної коноплі та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин.

"Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки, і яке використовує насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування. Також готується постанова Уряду про Регламент відбору проб коноплі в період цвітіння", - повідомляли в МінАПК.

Вже почалось напрацювання нормативних документів згідно із Законом № 7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності".

Зауважимо, у жовтні 2023 року Кабінет міністрів включив до реєстру індустріальних (промислових) парків промпарк НЕМРY UА, розташований на території Привільненської сільської громади Дубенського району Рівненської області.

Територія парку складає майже 43 га. На ній передбачено вирощування технічної (не наркотичної) коноплі зі створенням повного циклу переробки. Відповідний меморандум з інвестором, нагадаємо, було підписано ще в листопаді 2022 року.