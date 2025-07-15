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Україна експортувала понад 70 тис. тонн борошна за два роки: куди найбільше постачали

борошно
Куди Україна експортує борошно

У сезоні 2024/25 маркетингового року Україна експортувала 71,3 тис. тонн борошна, з яких 66,7 тис. тонн — пшеничне. Це майже на 28% менше, ніж у попередньому сезоні. Найбільші обсяги поставок були спрямовані до країн ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення асоціації "Борошномели України".

Куди Україна експортує борошно

У 2024-25 маркетинговому році українські підприємства експортували 66,7 тис. тонн пшеничного борошна. Це помітно менше, ніж у попередньому сезоні, коли обсяг поставок сягав 92,5 тис. тонн.

Понад 46% всього експорту припало на країни Європейського Союзу. Найбільшими імпортерами українського борошна стали:

  • Молдова (20,3 тис. тонн); 
  • Чехія (15,3 тис. тонн); 
  • Палестина (10,8 тис. тонн);
  • Франція (3,0 тис. тонн); 
  • Іспанія (2,9 тис. тонн).

Експорт інших видів борошна з України становив 4,6 тис. тонн, що менше порівняно з минулим маркетинговим роком, коли цей показник досягав 5,4 тис. тонн.

Частка країн ЄС у загальному обсязі експорту склала 14%, тоді як у 2023/24 МР вона становила 27%.

Серед основних імпортерів цього виду продукції — Молдова (3,2 тис. тонн), Ізраїль (0,5 тис. тонн), Хорватія (0,2 тис. тонн), а також Болгарія та Іспанія, які закупили по 0,1 тис. тонн.

Фото 2 — Україна експортувала понад 70 тис. тонн борошна за два роки: куди найбільше постачали

Нагадаємо, Всеукраїнська асоціація пекарів прогнозує подорожчання хліба в країні на 20% до кінця 2025 року.

Автор:
Ольга Опенько