Бизнес призывает не вводить экспортные пошлины на масличные культуры

Бизнес-сообщество выражает обеспокоенность в связи с повторными законодательными инициативами, предусматривающими введение экспортных пошлин на некоторые масличные культуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Европейской Бизнес Ассоциации.

Отмечается, что речь идет о предложении установить пошлину на:

соевые бобы – в размере 10%;

– в размере 10%; семена рапса или кользы – также в размере 10%.

Соответствующие положения были включены в сравнительную таблицу к проекту Закона №13157 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения» при подготовке документа ко второму чтению.

Удар по агроэкспорту

В ЕБА призывают власти не внедрять пошлины на экспорт аграрной продукции, а ведь ее бесперебойный сбыт является критически важным для поддержки агросектора в условиях войны и послевоенного восстановления.

Кроме того, это четкий сигнал международным производителям и потребителям, что Украина остается надежным и ответственным партнером. К тому же, по мнению экспертов, предлагаемые экспортные пошлины противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, где прямо запрещено вводить или оставлять в силе любые пошлины, налоги или другие меры эквивалентного действия, применяемые к вывозу товаров.

Кроме того, все законопроекты, содержащие положения, связанные с адаптацией законодательства Украины к правовым положениям ЕС и выполнением международно-правовых обязательств Украины, должны проходить дополнительную экспертизу в соответствующем профильном комитете парламента и правительстве. Однако в случае с проектом №13157 эти требования, вероятно, были проигнорированы.

Также в ЕБА обращают внимание на несоответствие между названием и содержанием законопроекта. Заявленная цель документа – изменения в Налоговый кодекс в связи с введением законодательства о контроле промышленного загрязнения – фактически не связана с введением пошлин на аграрную продукцию.

"В условиях полномасштабной войны, экономической нестабильности и потребности в восстановлении страны введение экспортных пошлин на масличные культуры является рискованным шагом, который противоречит стратегическим интересам Украины. Такие инициативы могут существенно подорвать экспортный потенциал аграрного сектора, создать дополнительную нагрузку на бизнес и снизить конкурентоспособность украинской продукции на мировых".

Напомним, что в ЕБА ранее отмечали недопущение каких-либо ограничительных мер по экспорту масличных культур. Верховная Рада Украины 18 июня 2025 года не приняла соответствующих правок к законопроекту №13134, которые предусматривали введение 10% вывозной пошлины на сою и рапс.

Заметим, по итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%.