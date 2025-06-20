"єАкциз": бизнес заявляет о критической ситуации с внедрением электронной системы обращения алкоголя и табака

Бизнес обращает внимание властей на критическую ситуацию, сложившуюся вокруг внедрения электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет и призывает не запускать "єАкциз" без надлежащего тестирования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Европейской бизнес ассоциации.

В нем отмечается, что бизнес поддерживает внедрение электронной акцизной марки, ведь это важный шаг к цифровизации контроля обращения подакцизной продукции и борьбе с теневым рынком.

Подзаконные акты до сих пор не приняты

В то же время бизнес-сообщество подчеркивает, что без всестороннего тестирования, проверки надежности и стабильности функционирования всех компонентов электронной системы невозможно гарантировать ее бесперебойную работу, а следовательно – реализовать ее основную цель:

усиление контроля для обеспечения полноты уплаты налогов с подакцизных товаров,

противодействие их незаконному производству и обращению.

В ЕБА напоминают, что согласно действующему законодательству правительство должно было еще год назад принять необходимые подзаконные акты и обеспечить тестирование электронной системы с 1 марта 2025 года.

В то же время необходимые подзаконные акты до сих пор не приняты, а график Министерства цифровой трансформации Украины предусматривает подготовку системы к продуктивному режиму только в конце 2025 года. – без готовых программных решений для работы в режиме офлайн. В ЕБА констатируют, что это делает невозможным своевременную подготовку бизнеса, создает технические риски и операционную неопределенность.

"В случае запуска электронной системы с 1 января 2026 года без надлежащего тестирования всех ее компонентов и стабильного доступа к полному функционалу существует риск перебоев в поставке легальной продукции, рост теневого рынка и существенных потерь госбюджета", — предупреждают в ЕБА.

Что предлагает бизнес

В ЕБА призывают ответственные органы государственной власти как можно скорее предоставить бизнесу четкое понимание:

дать принятие обязательных подзаконных актов;

дать готовность к производительному режиму электронной системы со всеми ее компонентами, включая программные решения для работы с системой в режиме офлайн.

Также бизнес призывает обеспечить возможность тестирования и надлежащего внедрения полноценной электронной системы во избежание технических сбоев.

К совместному заявлению бизнеса также присоединились Американская торговая палата в Украине, Ассоциация «Укртабак», Ассоциация «Укрводка», Общественный союз «Украинский фуд-ритейл альянс», Союз Украинских предпринимателей и Национальная организация розничной торговли.

Как будет работать электронная акцизная марка с использованием электронной системы

Электронная система обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет обеспечивает следующие функциональные возможности:

генерировать серийные номера электронных марок;

будет формировать уникальные идентификаторы и электронные марки;

будет выполнять активацию, деактивацию и/или погашение электронных марок;

составление, внесение изменений и аннулирование акцизного электронного документа, в который вносятся сведения о перемещении продукции, которой нанесены графические элементы электронных марок.

До внедрения электронных марок акцизного налога предприятия должны маркировать продукцию бумажными марками в соответствии с постановлением Кабинета министров №1251, регламентирующим способ наклеивания марок и их обязательные реквизиты.

Зачем создают "єАкциз"

В Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "єАкциз". Ожидалось, что тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск намечен на 2026 год. Разработка поручена компании Eleks.

Система "єАкциз" призвана заменить традиционные бумажные акцизные марки электронными с уникальными кодами, что позволит людям сканировать продукцию с помощью приложения "Дія", проверять легальность и происхождение товара и посылать жалобы в случае нарушений.

В свою очередь, контролирующие органы смогут мониторить каждую единицу продукции на всех этапах перемещения.

Бизнесу же "єАкциз" поможет защитить свой товар от фальсификации, существенно упростит процедуру получения акцизных марок без лишних визитов в налоговую и бумажную волокиту.

Напомним, что введение электронных акцизных марок было предусмотрено законом, принятым еще в июне 2023 года.