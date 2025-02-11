Пиво с добавками и сидрами: бизнес призывает изменить классификацию подакцизных товаров.

В настоящее время в налоговом и таможенном законодательстве существует несоответствие, касающееся изменения кода УКТ ВЭД на подакцизные товары, по которым в процессе таможенного оформления были отобраны образцы.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Изменения ставки акцизного налога

Отмечается, что в случаях, когда Госпошлина своим решением изменяет код УКТ ВЭД на подакцизные товары, это приводит к изменению ставки акцизного налога и в отдельных случаях к необходимости маркировки товаров, которые предварительно ввозились без наклеивания марок.

"В то же время текущие редакции Таможенного и Налогового кодексов не содержат алгоритма действий налогоплательщика относительно возможности выпуска товаров в свободное обращение с доплатой таможенных платежей из-за отсутствия или несоответствия марок акцизного налога", — отмечают в ЕБА.

Там добавляют, что как следствие такой товар должен быть уничтожен, и более того, импортера могут привлечь к ответственности несмотря на отсутствие намерения нарушения правил ввоза.

"Неурегулированным на уровне законодательства есть также вопросы выпуска в свободное обращение подакцизных товаров, по которым отобраны образцы, на основании временной таможенной декларации. Так, их выпуск в свободное обращение приводит к несоответствию наклеенных марок акцизного налога, а также разногласий в налоговой документации", — подчеркивают в ЕБА.

Что предлагает бизнес?

Сообщается, что эта проблема бизнес-сообщества обсудила с представителями Государственной таможенной службы Украины (ГТС) и Государственной налоговой службы Украины (ГНС), акцентируя внимание на причинах и последствиях изменения кода подакцизных товаров, а именно алкогольных и табачных изделий, импортируемых в Украину.

Речь шла в первую очередь о классификации таких товаров как сидры и пиво с добавками. В ЕБА отмечают, что ассортимент алкогольных товаров в последние годы значительно расширился, и налоговое и таможенное законодательство значительно отстает от потребностей времени. Поэтому в ЕБА отмечают необходимость подготовки соответствующих изменений в законодательство.

В настоящее время бизнес ждет письменных выводов ГНС и ГТС и готовит предложения по законодательным изменениям, которые будут направлены упомянутым службам, Минфину и Комитету ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Заметим, бизнес уже больше месяца ожидает подписания президентом Владимиром Зеленским закона №4115-IX (законопроект №11090) о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия.

Напомним также, что в Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "Эакциз". Ожидается, что тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск намечен на 2026 год. Разработка поручена компании Eleks .