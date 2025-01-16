Бізнес уже понад місяць очікує на підписання закону про підвищення акцизів на тютюн

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) очікує на підписання президентом Володимиром Зеленським закону №4115-IX (законопроєкт №11090) щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Про це йдеться на сайті ЄБА.

Закон було направлено на підпис ще 9 грудня 2024 року і мав набрати чинності з 1 січня 2025 року

За словами народного депутата Ярослава Железняка, станом на 14 січня непідписання закону в строк вже коштувало бюджету 378 млн грн.

Торік ЄБА підтримала прийняття цього закону в частині розміру ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Зокрема, наголошувалося на важливості передбачення підходу Євросоюзу щодо визначення курсу євро до гривні протягом року для забезпечення планування бізнес-діяльності підприємств – найбільших платників податків України.

"Нинішня затримка в підписанні цього закону однозначно не сприяє прогнозованості для бізнесу та створює невизначеність для роботи в середньостроковій перспективі", - йдеться у зверненні асоціації.

Аналогічні звернення до Зеленського надсилали Український національний комітет Міжнародної торговельної палати (ICC Ukraine), Федерація роботодавців України, Американська торгівельна палата в Україні та Українська Рада Бізнесу.

Наголошувалося, що вказаний закон передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро, продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет), а також імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно із сигаретами.

Як повідомляв Железняк, у 2025 році ціна пачки сигарет зросте приблизно на 40 грн.

За оцінками Мінфіну, описаними в проєкті Бюджетної декларації, ухвалення закону дасть змогу збільшити надходження до держбюджету 2025 року на 0,6 млрд грн, 2026 року – на 5 млрд грн, 2027 року – на 9,4 млрд грн і 2028 року – на 13,9 млрд грн.