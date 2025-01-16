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Бізнес уже понад місяць очікує на підписання закону про підвищення акцизів на тютюн

Бізнес уже понад місяць очікує на підписання закону про підвищення акцизів на тютюн

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) очікує на підписання президентом Володимиром Зеленським закону №4115-IX (законопроєкт №11090) щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Про це йдеться на сайті ЄБА.

Закон було направлено на підпис ще 9 грудня 2024 року і мав набрати чинності з 1 січня 2025 року

За словами народного депутата Ярослава Железняка, станом на 14 січня непідписання закону в строк вже коштувало бюджету 378 млн грн.

Торік ЄБА підтримала прийняття цього закону в частині розміру ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Зокрема, наголошувалося на важливості передбачення підходу Євросоюзу щодо визначення курсу євро до гривні протягом року для забезпечення планування бізнес-діяльності підприємств – найбільших платників податків України.

"Нинішня затримка в підписанні цього закону однозначно не сприяє прогнозованості для бізнесу та створює невизначеність для роботи в середньостроковій перспективі", - йдеться у зверненні асоціації.

Аналогічні звернення до Зеленського надсилали Український національний комітет Міжнародної торговельної палати (ICC Ukraine), Федерація роботодавців України, Американська торгівельна палата в Україні та Українська Рада Бізнесу.

Наголошувалося, що вказаний закон передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро, продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет), а також імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно із сигаретами.

Як повідомляв Железняк, у 2025 році ціна пачки сигарет зросте приблизно на 40 грн. 

За оцінками Мінфіну, описаними в проєкті Бюджетної декларації, ухвалення закону дасть змогу збільшити надходження до держбюджету 2025 року на 0,6 млрд грн, 2026 року – на 5 млрд грн, 2027 року – на 9,4 млрд грн і 2028 року – на 13,9 млрд грн.