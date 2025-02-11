Пиво з добавками та сидр: бізнес закликає змінити класифікацію підакцизних товарів

Наразі у податковому та митному законодавстві існує невідповідність, яка стосується зміни коду УКТ ЗЕД на підакцизні товари, щодо яких в процесі митного оформлення були відібрані зразки.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

Зміни ставки акцизного податку

Зазначається, що у випадках, коли Держмитсужба своїм рішенням змінює код УКТ ЗЕД на підакцизні товари, це призводить до зміни ставки акцизного податку і в окремих випадках до необхідності маркування товарів, які попередньо ввозились без наклеювання марок.

"Водночас поточні редакції Митного та Податкового кодексів не містять алгоритму дій платника податку щодо можливості випуску товарів у вільний обіг із доплатою митних платежів через відсутність або невідповідність марок акцизного податку", - наголошують в ЄБА.

Там додають, що як наслідок, такий товар має бути знищений, і більше того, імпортера можуть притягнути до відповідальності попри відсутність наміру порушення правил ввезення.

"Неврегульованим на рівні законодавства є також питання випуску у вільний обіг підакцизних товарів, щодо яких відібрані зразки, на підставі тимчасової митної декларації. Так, їх випуск у вільний обіг призводить до невідповідності наклеєних марок акцизного податку, а також розбіжностей в податковій документації", - підкреслюють в ЄБА.

Що пропонує бізнес?

Повідомляється, що цю проблему бізнес-спільнота обговорила з представниками Державної митної служби України (ДМС) та Державної податкової служби України (ДПС), акцентуючи увагу на причинах та наслідках зміни коду підакцизних товарів, а саме алкогольних та тютюнових виробів, які імпортуються в Україну.

Мова йшла в першу чергу про класифікацію таких товарів, як сидри та пиво з добавками. В ЄБА зауважують, що асортимент алкогольних товарів останніми роками значно розширився, і наразі податкове та митне законодавство значно відстає від потреб часу. Тому в ЄБА наголошують на необхідності підготовки відповідних змін до законодавства.

Наразі бізнес чекає на письмові висновки ДПС і ДМС та готує пропозиції щодо законодавчих змін, які будуть надіслані згаданим службам, Мінфіну та Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики.

Зауважимо, бізнес вже більше місяця очікує на підписання президентом Володимиром Зеленським закону №4115-IX (законопроєкт №11090) щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Нагадаємо також, що в Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "еАкциз". Очікується, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. Розробку доручено компанії Eleks.