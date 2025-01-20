110 млн грн несплачених податків: БЕБ викрило канал постачання фейкових акцизних марок з Туреччини

Детективи головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно з працівниками Служби безпеки України викрили канал постачання підроблених марок акцизного податку з Турецької Республіки. Орієнтовна сума несплаченого акцизного податку за вилучені марки перевищує 110 млн грн.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

Про розслідування

Встановлено, що марки постачали в Україну під прикриттям через державний кордон України. Надалі реалізовували їх виробникам підакцизної продукції.

У результаті проведених обшуків одного зі складських приміщень в Одеській області детективи виявили та вилучили понад 5 мільйонів паперових об'єктів, схожих на марки акцизного податку, з ознаками підробки.

Триває досудове розслідування, в рамках якого встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Раніше повідомлялось, що ДБР викрило посадовців Сил логістики Збройних сил України, які займалися закупівлею запчастин для бронетехніки за завищеними цінами. Внаслідок їхніх дій державі було завдано збитків на суму понад 83 млн грн.

Додамо, ДБР повідомило про підозру колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони та двом керівникам державного підприємства, які поставили у бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети.