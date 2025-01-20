Посадовці Сил логістики ЗСУ завдали збитків державі на понад 83 млн грн при закупівлі запчастин для бронетехніки

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило посадовців Сил логістики Збройних сил України у закупівлі запчастин для бронетехніки за завищеними цінами. В результаті таких дій державі було завдано збитків на суму понад 83 млн грн.

Про це інформує прессслужба ДБР.

Зазначається, що за сприяння Міністерства оборони працівники ДБР викрили оборудку та повідомили про підозру начальнику одного з центральних управлінь Командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління та вже колишньому директору приватного підприємства.

Хід розслідування

У 2022 році керівник приватного підприємства запропонував одному з управлінь Командування Сил логістики ЗСУ комерційну угоду щодо постачання необхідних запчастин. Водночас він свідомо завищив вартість продукції та не мав належного досвіду у її виробництві й постачанні.

Посадовці управління, відповідальні за закупівлю, знали про існування інших постачальників. Однак вони не перевірили пропозицію підприємства та ринкові ціни, формально провели переговори й оголосили це підприємство переможцем.

Через укладення двох контрактів на 171 млн грн за завищеними цінами держава зазнала збитків понад 83 млн грн.



Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони та двом керівникам державного підприємства, які поставили у бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети.

Додамо, що рік тому цьому ж експосадовцю Міноборони та його спільникам було повідомлено про підозру у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.