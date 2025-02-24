В Украине с 1 марта будут тестироваться электронные акцизные марки: как будет работать система

С 1 марта 2025 года в Украине начнется тестирование электронной системы отслеживания подакцизных товаров "еАкцизные марки", которая подразумевает электронную маркировку алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Отмечается, что во время тестового периода продукция должна быть маркирована бумажными акцизными марками. Дополнительно могут быть нанесены графические элементы электронных марок, но так, чтобы не перекрывать QR-код, штрих-код и другие реквизиты бумажной марки.

Как будет работать электронная акцизная марка с использованием Электронной системы

Электронная система обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет обеспечивает следующие функциональные возможности:

генерировать серийные номера электронных марок;

будет формировать уникальные идентификаторы и электронные марки;

будет выполнять активацию, деактивацию и/или погашение электронных марок;

составление, внесение изменений и аннулирование акцизного электронного документа, в который вносятся сведения о перемещении продукции, которой нанесены графические элементы электронных марок.

До внедрения электронных марок акцизного налога предприятия должны маркировать продукцию бумажными марками в соответствии с постановлением Кабинета министров №1251, регламентирующим способ наклеивания марок и их обязательные реквизиты.

В ГНС отметили, что с 1 января 2026 года контроль за перемещением произведенных или ввозимых товаров (алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах) будет осуществляться с помощью электронных марок акцизного налога. Это предусмотрено Законом Украины от 29 июня 2023 г. № 3173-IX.

Напомним, 1 января 2025 года начался второй этап повышения акцизного налога на горючее, что предусмотрено Законом Украины №3878-IX от 18 июля 2024 года. С сегодняшнего дня акциз на дизельное топливо для аграриев увеличился до €215,7 за 1000 л с €177,6.