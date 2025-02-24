В Україні з 1 березня тестуватимуть електронні акцизні марки: як працюватиме система

З 1 березня 2025 року в Україні розпочнеться тестування електронної системи відстеження підакцизних товарів "єАкцизні марки", яка запроваджує електронне маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби (ДПС).

Зазначається, що під час тестового періоду продукція має бути маркована паперовими акцизними марками. Додатково можуть наноситися графічні елементи електронних марок, але так, щоб не перекривати QR-код, штрих-код та інші реквізити паперової марки.

Як працюватиме електронна акцизна марка із використанням Електронної системи

Електронна система обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет забезпечує такі функціональні можливості:

генеруватиме серійні номери електронних марок;

формуватиме унікальні ідентифікатори та/або електронні марки;

виконуватиме активацію, деактивацію та/або погашення електронних марок;

складення, внесення змін та анулювання акцизного електронного документа, до якого вносяться відомості про переміщення продукції, на яку нанесені графічні елементи електронних марок.

До впровадження електронних марок акцизного податку підприємства повинні маркувати продукцію паперовими марками відповідно до постанови Кабінету міністрів №1251, яка регламентує спосіб наклеювання марок та їх обов'язкові реквізити.

У ДПС зауважили, що з 1 січня 2026 року контроль за переміщенням вироблених або ввезених товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах) здійснюватиметься за допомогою електронних марок акцизного податку. Це передбачено Законом України від 29 червня 2023 року № 3173-IX.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року розпочався другий етап підвищення акцизного податку на пальне, що передбачено Законом України №3878-IX від 18 липня 2024 року. Відсьогодні акциз на дизельне пальне для аграріїв збільшився до €215,7 за 1000 л з €177,6.