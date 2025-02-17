Зеленського просять підписати закон про підвищення акцизів на сигарети: зареєстрована петиція

На сайті президента зареєстрована петиція, що закликає підписати закон №4115-IX щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби. На момент публікації матеріалу вона набрала понад 1300 підписів з 25 000 необхідних.

Що відомо про петицію

Автор петиції Юрій Гайдай зазначив, що підписання закону про підвищення акцизів не лише допоможе захистити здоров'я громадян, а й принесе мільярди гривень до бюджету, що є критично важливим під час повномасштабної війни з агресором, повідомляють "Українські новини".

4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон № 4115-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби" (законопроєкт № 11090). 9 грудня ухвалений закон був направлений на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Закон, який мав набути чинності з 1 січня 2025 року, передбачає поступове підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до досягнення у 2028 році мінімального рівня ставок, встановленого Євродирективою 2011/64/EU.



"В умовах повномасштабної екзистенційної війни нашої держави з Російською Федерацією, критично важливими також є податкові надходження до бюджету, які спрямовуються на забезпечення Сил Оборони. Акцизи на тютюн є одним із найменш обтяжливих для економіки джерел таких надходжень", - зазначає автор петиції.

За розрахунками автора петиції, з 1 січня 2025 року бюджет щодня недоотримує понад 25 млн грн від акцизів на тютюнові вироби, що призводить до втрат до 800 млн грн щомісяця.

Впровадження закону також наблизить акцизне оподаткування тютюнових виробів до стандартів законодавства Європейського Союзу, що є важливою умовою для євроінтеграції.

Згідно зі статтею 94 Конституції України, президент України зобов'язаний протягом 15 днів після отримання закону підписати його, взяти до виконання та офіційно оприлюднити або повернути закон до Верховної Ради з вмотивованими та сформульованими пропозиціями для повторного розгляду.

Що дасть новий закон та хто його вже підтримав

За попередніми оцінками Мінфіну, описаними в проєкті Бюджетної декларації, набрання чинності цим законом дозволить збільшити надходження до держбюджету до 2028 року на 29 мільярдів гривень. При цьому всі власні доходи держбюджету наразі спрямовуються на фінансування Сил оборони, неодноразово наголошували у Мінфіні.

Законопроєкт про підвищення акцизів на тютюнові вироби в Україні підтримали провідні бізнес-асоціації, Єврокомісія та МВФ, місія якого щодо перегляду програми розширеного фінансування для України розпочнеться вже цього тижня.

Зокрема, у звіті МВФ зазначалося, що в доходах українського бюджету передбачено як пакет податкових заходів, так і законодавство щодо поступового приведення тютюнових акцизів у відповідність до директив ЄС. Головним пріоритетом є забезпечення того, щоб обидва закони були повністю введені в дію до початку 2025 року.