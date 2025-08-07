Через обмежену пропозицію ціни на соняшник та соняшникову олію в Україні перевищують світові

В Україні спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії, викликаний обмеженою пропозицією соняшника та переходом більшості заводів на переробку сої та ріпаку. Внутрішні ціни на сиру соняшникову олію виросли до 58000-60000 грн/т або 1160-1200 $/т. Експортні ціни попиту на поставки в порт нижчі - вони сягнули 1145 $/т у серпні та 1100 $/т у вересні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Як наслідок, невеликі підприємства активізували переробку та підняли ціни на соняшник (з олійністю 50%) до 27500-28000 грн/т з доставкою на завод.

На ціни також влинула посушлива погода в Миколаївській та Дніпропетровській областях. У цих регіонах врожай соняшника прогнозується меншим на 1 млн т, але на іншій території України складаються сприятливі для посівів соняшника умови, тому прогноз виробництва залишається на рівні 13,5-14 млн т.

Прогноз врожаю соняшнику у світі

Очікується, що Молдова, Болгарія, Румунія та Казахстан збільшать виробництво соняшника порівняно з минулим роком.

У Казахстані у 2025 р площі сівби олійних культур збільшили порівняно з попереднім роком з 2,89 до 3,99 млн га, зокрема під соняшником – з 1,28 до 1,77 млн га, тому очікується збільшення виробництва з 1,6 до 2-2,3 млн т. Наразі в країні зберігається сприятлива для посівів погода, тому врожай може бути ще вищим.

Експерти вважають, що збільшення виробництва та переробки соняшника в Казахстані майже забезпечує імпортні потреби Китаю завдяки дешевій логістиці, тому в новому сезоні українські переробники конкуруватимуть з російськими за ринку Індії, оскільки в ЄС попит на українську олію знизиться завдяки нарощуванню власного виробництва соняшника та ріпаку.

Крім того, за прогнозом торгової системи Oil World (Німеччина), світове виробництво соняшника у 2025-2026 маркетинговому році виросте порівняно з попереднім сезоном на 4,2 млн т або 7,6% з 55,1 до 59,3 млн т, зокрема в рф воно сягне рекордних 17,8 млн т.

Нагадаємо, основними покупцями української соняшникової олії у січні-червні цього року стали Іспанія та Італія, на які прийшлося відповідно 12,88% і 12,18% експорту, та Індія – із часткою 11,77%.