Из-за ограниченного предложения цены на подсолнечник и подсолнечное масло в Украине превышают мировые.

В Украине наблюдается дефицит предложений подсолнечного масла, вызванный ограниченным предложением подсолнечника и переходом большинства заводов на переработку сои и рапса. Внутренние цены на сырое подсолнечное масло выросли до 58000-60000 грн/т или 1160-1200$/т. Экспортные цены спроса на поставки в порт ниже – они достигли 1145 $/т в августе и 1100 $/т в сентябре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Как следствие, небольшие предприятия активизировали переработку и подняли цены на подсолнечник (с маслом 50%) до 27500-28000 грн/т с доставкой на завод.

На цены также влилась засушливая погода в Николаевской и Днепропетровской областях. В этих регионах урожай подсолнечника прогнозируется на 1 млн т меньше, но на другой территории Украины складываются благоприятные для посевов подсолнечника условия, поэтому прогноз производства остается на уровне 13,5-14 млн т.

Прогноз урожая подсолнечника в мире

Ожидается, что Молдова, Болгария, Румыния и Казахстан увеличат производство подсолнечника по сравнению с прошлым годом.

В Казахстане в 2025 г. площади сева масличных культур увеличили по сравнению с предыдущим годом с 2,89 до 3,99 млн га, в том числе под подсолнечником – с 1,28 до 1,77 млн га, поэтому ожидается увеличение производства с 1,6 до 2-2,3 млн т. В настоящее время в стране сохраняется высшим.

Эксперты считают, что увеличение производства и переработки подсолнечника в Казахстане почти обеспечивает импортные потребности Китая благодаря дешевой логистике, поэтому в новом сезоне украинские переработчики будут конкурировать с российскими на рынке Индии, поскольку в ЕС спрос на украинское масло снизится благодаря наращиванию собственного производства подсолнечника и рапса.

Кроме того, по прогнозу торговой системы Oil World (Германия), мировое производство подсолнечника в 2025-2026 маркетинговом году вырастет по сравнению с предыдущим сезоном на 4,2 млн т или 7,6% с 55,1 до 59,3 млн т, в том числе в России оно достигнет рекордных 17,8 млн т.

Напомним, основными покупателями украинского подсолнечного масла в январе-июне этого года стали Испания и Италия, на которые пришлось соответственно 12,88% и 12,18% экспорта, и Индия – с долей 11,77%.