Засуха угрожает урожаю подсолнечника: прогноз производства в Украине снижен до 13,6 млн тонн

Украина может собрать меньше семян подсолнечника в сезоне 2025/26 из-за длительной засухи. Аналитическая компания ASAP Agri снизила свой предварительный прогноз урожая с 14,1 до 13,6 млн. тонн, указав на жаркую и сухую погоду во время цветения как ключевой фактор потери урожайности.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ASAP Agri.

Ситуация особенно критична в южных и центральных областях, где дефицит влаги грозит будущим урожаям. В Днепропетровской области, которая обычно формирует 10–11% национального вала подсолнечника, запасы воды в метровом слое почвы опустились ниже 160 мм — это очень низкий уровень.

По словам директора Института земледелия степной зоны НААН Владислава Черчеля, даже 1 тонна с гектара в этом году может считаться хорошим результатом, поскольку растения просто не выживут без воды.

Подобные опасения озвучены и в июльском отчете WASDE: Министерство сельского хозяйства США (USDA) снизило прогноз урожая подсолнечника в Украине на 400 тыс. тонн – до 14 млн, не меняя при этом площади посевов (5,8 млн га). Такой же уровень прогноза удерживает и аналитическая платформа Oil World.

Следующие недели станут определяющими. Эксперты указывают, что ситуация может еще больше ухудшиться, если в июле-августе не выпадет не менее 30-40 мм дождя. Худшие перспективы — на юге Украины, где погодные условия еще строже, чем в центре.

ASAP Agri также анонсирует возможное понижение прогноза урожая кукурузы на 2024/25 маркетинговый год. Сейчас компания опрашивает аграриев, окончательные данные будут опубликованы после завершения сбора информации. Все обновленные аналитические оценки станут доступны подписчикам премиум-сегмента ASAP Agri.

Переработка подсолнечника в Украине в июне сократилась до около 1 млн т, что на 11% меньше, чем в мае. Всего за сентябрь-июнь 2024/25 маркетингового года было переработано около 10,5-10,6 млн. т подсолнечника, что на 21% меньше аналогичного периода в прошлом году.