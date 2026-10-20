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ПриватБанк третий раз за месяц выставил на продажу "Днепр-Арену": как изменилась цена

стадион Днепр-Арена
Стадион "Днепр-Арена" снова выставят на открытые торги / ПриватБанк

ПриватБанк третий раз выставил на продажу стадион "Днепр-Арена" и футбольную тренировочную базу в Днепре. После снижения более чем на 7 млн грн стартовая цена комплекса составляет 111,27 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба банка.

Аукцион намечен на 27 октября 2026 года. Предыдущие торги 15 октября не состоялись из-за отсутствия предложений. 

Входящий в лот

В состав имущества входят стадион "Днепр-Арена" на 31 003 зрителя по адресу ул. Херсонская, 7, а также учебно-тренировочная база в районе Приднепровска по пер. Михаила Дидевича, 12 и 14.

Стадион был открыт в 2008 году. Футбольная база, построенная в 1971 году и реконструированная в 2010-м, имеет семь открытых и одно критe футбольное поле. Также на территории есть коттеджный городок, два офисно-жилищных корпуса, бассейн, тренажерный зал и медико-восстановительный центр.

Требования к покупателям

Для участия потенциальным покупателям нужно внести гарантийный взнос в размере 5% от стартовой цены – 5,56 млн грн.

Они должны соответствовать ряду критериев:

  • не находиться под санкциями;  
  • не быть связанными с юрисдикциями неприемлемо высокого риска;  
  • не иметь коррупционных правонарушений;  
  • не быть причастными к финансированию терроризма и отмыванию средств;  
  • не быть зарегистрированными в оффшорных зонах с непрозрачной структурой роя собственности;
  • не быть принадлежащими к олигархов и бывших руководителей или владельцев банка.

Напомним, в начале октября ПриватБанк повторно выставил стадион "Днепр-Арена" и учебно-тренировочную базу в Днепре на открытый аукцион со стартовой ценой 118,329 млн гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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