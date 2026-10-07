ПриватБанк снова выставил на продажу "Днепр-Арену": цену снизили более чем на 20 млн грн

ПриватБанк повторно выставил футбольный стадион "Днепр-Арена" и учебно-тренировочную базу с крытым полем в городе Днепр на открытый аукцион в системе "Прозорро.Продажи" со стартовой ценой 118,329 млн гривен.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Предыдущий открытый аукцион по продаже этих активов, назначенный на 6 октября 2026, не состоялся, поэтому финучреждение выставило их на торги повторно по сниженной стоимости. Новый аукцион запланирован на 15 октября 2026, а следить за ходом торгов можно на платформе "Прозорро.Продажи". Гарантийный взнос для участия составляет 5% от стартовой цены продажи имущества – 5 916 450 гривен.

В банке отметили, что продажа объектов проводится по прозрачной и открытой процедуре торгов в рамках утвержденной Наблюдательным советом Стратегии и оперативного плана управления проблемными активами. Полученные средства будут направлены на увеличение финансового результата учреждения, а также на уплату налогов и дивидендов в государственный бюджет.

Входящий в состав лота

В имущественный комплекс входят два основных объекта:

Стадион "Днепр-Арена" (ул. Херсонская, 7) - арена европейского класса на 31 003 зрительских места, открыта после реконструкции в 2008 году. Поле оснащено системой подогрева, автоматического полива и искусственным освещением для матчей в вечернее время;

Учебно-тренировочная база (пер. Михаила Дидевича, 12 и 14) - расположена в лесопарковой зоне жилого массива Приднепровск. Объект построен в 1971 году и реконструирован в 2010 году. Инфраструктура включает семь открытых и одно крытое футбольное поле на 506 зрителей, коттеджный городок, два офисно-жилищных корпуса с медико-восстановительным центром, бассейном, тренажерным залом и помещениями для персонала.

Напомним, ранее сообщалось, что ПриватБанк в третий раз не продал "Днепр-Арену". Банк третий раз не смог продать стадион "Днепр-Арена" вместе с футбольной тренировочной базой в Днепре, поскольку на аукцион со стартовой ценой 140,7 млн грн не пошел ни один участник.