ПриватБанк знову виставив на продаж "Дніпро-Арену": ціну знизили на понад 20 млн грн

ПриватБанк повторно виставив футбольний стадіон "Дніпро-Арена" та учбово-тренувальну базу з критим полем у місті Дніпро на відкритий аукціон у системі "Прозорро.Продажі" зі стартовою ціною 118 329 000 гривень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

Попередній відкритий аукціон із продажу цих активів, призначений на 6 жовтня 2026 року, не відбувся, тому фінустанова виставила їх на торги повторно за зниженою вартістю. Новий аукціон запланований на 15 жовтня 2026 року, а стежити за перебігом торгів можна на платформі "Прозорро.Продажі". Гарантійний внесок для участі становить 5% від стартової ціни продажу майна — 5 916 450 гривень.

У банку зазначили, що продаж об'єктів проводиться за прозорою та відкритою процедурою торгів у межах затвердженої Наглядовою радою Стратегії та оперативного плану управління проблемними активами. Отримані кошти спрямують на збільшення фінансового результату установи, а також на сплату податків і дивідендів до державного бюджету.

Що входить до складу лота

До майнового комплексу входять два основні об'єкти:

Стадіон "Дніпро-Арена" (вул. Херсонська, 7) — арена європейського класу на 31 003 глядацьких місця, відкрита після реконструкції у 2008 році. Поле обладнане системою підігріву, автоматичного поливу та штучним освітленням для матчів у вечірній час;

Учбово-тренувальна база (пров. Михайла Дідевича, 12 та 14) — розташована в лісопарковій зоні житлового масиву Придніпровськ. Об'єкт побудований у 1971 році та реконструйований у 2010-му. Інфраструктура включає сім відкритих та одне крите футбольне поле на 506 глядачів, котеджне містечко, два офісно-житлові корпуси з медико-відновлювальним центром, басейном, тренажерною залою та приміщеннями для персоналу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПриватБанк втретє не продав "Дніпро-Арену". Банк втретє не зміг продати стадіон "Дніпро-Арена" разом із футбольною тренувальною базою у Дніпрі, оскільки на аукціон зі стартовою ціною 140,7 млн грн не подався жоден учасник.