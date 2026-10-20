RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,00

+0,14

EUR

50,53

+0,03

Готівковий курс:

USD

45,22

45,06

EUR

51,00

50,80

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

ПриватБанк втретє за місяць виставив на продаж "Дніпро-Арену": як змінилася ціна

стадіон Дніпро-Арена
Стадіон "Дніпро-Арена" знову виставлять на відкриті торги / ПриватБанк

ПриватБанк утретє виставив на продаж стадіон "Дніпро-Арена" та футбольну тренувальну базу в Дніпрі. Після зниження на понад 7 млн грн стартова ціна комплексу становить 111,27 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба банку.

Аукціон заплановано на 27 жовтня 2026 року. Попередні торги 15 жовтня не відбулися через відсутність пропозицій.

Що входить до лота

До складу майна входять стадіон "Дніпро-Арена" на 31 003 глядачів за адресою вул. Херсонська, 7, а також навчально-тренувальна база в районі Придніпровська на пров. Михайла Дідевича, 12 та 14.

Стадіон відкрили у 2008 році. Футбольна база, побудована у 1971 році та реконструйована у 2010-му, має сім відкритих і одне критe футбольне поле. Також на території є котеджне містечко, два офісно-житлові корпуси, басейн, тренажерний зал і медико-відновлювальний центр.

Вимоги до покупців

Для участі потенційним покупцям потрібно внести гарантійний внесок у розмірі 5% від стартової ціни — 5,56 млн грн.

Вони мають відповідати низці критеріїв:

  • не перебувати під санкціями; 
  • не бути пов'язаними з юрисдикціями неприйнятно високого ризику; 
  • не мати корупційних правопорушень; 
  • не бути причетними до фінансування тероризму та відмивання коштів; 
  • не бути зареєстрованими в офшорних зонах з непрозорою структурою власності;
  • не бути приналежними до олігархів та колишніх керівників або власників банку.

Нагадаємо, на початку жовтня ПриватБанк повторно виставив стадіон "Дніпро-Арена" та учбово-тренувальну базу у Дніпрі на відкритий аукціон зі стартовою ціною 118 329 000 гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності