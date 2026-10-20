ПриватБанк втретє за місяць виставив на продаж "Дніпро-Арену": як змінилася ціна

ПриватБанк утретє виставив на продаж стадіон "Дніпро-Арена" та футбольну тренувальну базу в Дніпрі. Після зниження на понад 7 млн грн стартова ціна комплексу становить 111,27 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба банку.

Аукціон заплановано на 27 жовтня 2026 року. Попередні торги 15 жовтня не відбулися через відсутність пропозицій.

Що входить до лота

До складу майна входять стадіон "Дніпро-Арена" на 31 003 глядачів за адресою вул. Херсонська, 7, а також навчально-тренувальна база в районі Придніпровська на пров. Михайла Дідевича, 12 та 14.

Стадіон відкрили у 2008 році. Футбольна база, побудована у 1971 році та реконструйована у 2010-му, має сім відкритих і одне критe футбольне поле. Також на території є котеджне містечко, два офісно-житлові корпуси, басейн, тренажерний зал і медико-відновлювальний центр.

Вимоги до покупців

Для участі потенційним покупцям потрібно внести гарантійний внесок у розмірі 5% від стартової ціни — 5,56 млн грн.

Вони мають відповідати низці критеріїв:

не перебувати під санкціями;

не бути пов'язаними з юрисдикціями неприйнятно високого ризику;

не мати корупційних правопорушень;

не бути причетними до фінансування тероризму та відмивання коштів;

не бути зареєстрованими в офшорних зонах з непрозорою структу рою власності;

не бути приналежними до олігархів та колишніх керівників або власників банку.

Нагадаємо, на початку жовтня ПриватБанк повторно виставив стадіон "Дніпро-Арена" та учбово-тренувальну базу у Дніпрі на відкритий аукціон зі стартовою ціною 118 329 000 гривень.