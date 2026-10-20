Subaru снимет с продаж в Европе все бензиновые авто и перейдет исключительно на электрокары

Японский автопроизводитель Subaru прекратит продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на европейском рынке до конца 2027 года. Это решение ставит точку в истории использования фирменных оппозитных двигателей (boxer) на континенте, выпускаемых компанией с 1966 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал издания "AutoNext".

Отказ от ДВС будет происходить поэтапно. Модель Subaru Outback покинет европейские салоны до конца 2026 года вместе с 2,5-литровым атмосферным агрегатом мощностью 169 лошадиных сил.

В 2027 году с рынка уйдут модели с системой e-Boxer (2,0-литровый мотор на 136 л. с. с мягким гибридом) — Impreza, Crosstrek и Forester. Выводить на рынок Европы полноценный 2,5-литровый гибрид, доступный покупателям в США, производитель не планирует.

Начиная с 2028 года, европейская линейка Subaru будет состоять из трех электрических моделей, разработанных совместно с Toyota: Solterra (на платформе bZ4X), E-Outback (на базе bZ4X Touring) и Uncharted (на платформе C-HR+). Toyota владеет 20% акций Subaru с февраля 2020 года.

Давление экологических стандартов ЕС и продаж в Германии

Главной причиной отхода бренда от бензиновых моторов стали требования Евросоюза по средним выбросам CO2 на автопарк, а также обязательные правила относительно наличия систем безопасности и помощи водителю. Для небольших импортеров сертификация двигателей стоит столько же, сколько и для масштабных производителей, в то время как доля Subaru на рынке Германии составляет 0,1%.

Кроме того, компания больше не входит в общий экологический пул с Tesla, из-за чего каждый зарегистрированный автомобиль с ДВС влияет на расчет за трехлетний период 2025-2027 годов.

Несмотря на грядущие изменения, бензиновые моторы формируют основу текущих продаж бренда. По данным Федерального ведомства автомобильного транспорта Германии (KBA), в январе-сентябре 2026 года на модели с двигателями boxer пришлось 2392 из 2944 зарегистрированных автомобилей марки, или 81% от общего объема. В то же время доля электромобилей выросла с 5% за аналогичный период в прошлом году до 19% в 2026-м.

Напомним, ранее сообщалось, что прибыль Subaru существенно упала из-за затрат на электромобили, когда чистая прибыль компании по итогам 2026 финансового года сократилась на 73% на фоне падения операционной прибыли на 90%.