Прибыль Subaru существенно упала из-за затрат на электромобили

Японский автопроизводитель Subaru Corp. отчитывался об итогах 2026 финансового года, продемонстрировав падение чистой прибыли на 73% — до 90,84 млрд иен ($573 млн). Еще более существенно сократилась операционная прибыль — на 90%, составив лишь 40,12 млрд иен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчетность компании.

Несмотря на значительное снижение прибыли, выручка автопроизводителя выросла на 2,1%, достигнув 4,785 трлн иен. Это стало возможным благодаря повышению цен на автомобили, что помогло компенсировать понижение общих объемов продаж.

Причины падения и планы на будущее

Главным фактором отрицательной финансовой динамики стала остановка производственных линий. Компания была вынуждена приостановить работу по переоборудованию мощностей под выпуск электромобилей, что привело к сокращению производства на 7% (до 880 тыс. единиц).

Ключевые показатели и прогнозы:

Продажи: снизились на 4,3% - до 896 тыс. машин в год.

Планы на 2027 год: компания ожидает возобновления прибыли до уровня 130 млрд иен и роста выручки до 5,2 трлн иен.

Выкуп акций: Subaru анонсировала масштабную программу выкупа собственных акций на сумму 150 млрд иен (более 11% всех акций), что поддержало котировки — после отчета акции выросли на 6,9%.

За последние три месяца капитализация компании снизилась на 19%, однако руководство рассчитывает, что инвестиции в "электрическое" будущее вернут доверие инвесторов в долгосрочной перспективе.

Напомним, Honda получила первый годовой ущерб за 70 лет и отменила цели по электрокарам. Компания потратила более 9 млрд долларов на реструктуризацию, что заставило ее отказаться от амбициозных планов по полному переходу на электрические двигатели.

Кроме этого, прибыль BMW упала почти на четверть из-за американских пошлин и слабого спроса в Китае. Помимо торговых ограничений со стороны США, немецкий производитель пострадал от валютных колебаний и охлаждения интереса к премиальным авто на китайском рынке.

Также прибыль Jaguar Land Rover обвалилась на 99%. Кроме тарифов Дональда Трампа и экспансии конкурентов, по компании ударила масштабная кибератака, парализовавшая работу заводов, что привело к почти полной потере годовой прибыли.