Прибуток Subaru суттєво впав через витрати на електромобілі

Японський автовиробник Subaru Corp. звітував про підсумки 2026 фінансового року, продемонструвавши падіння чистого прибутку на 73% — до 90,84 млрд єн ($573 млн). Ще суттєвіше скоротився операційний прибуток — на 90%, склавши лише 40,12 млрд єн.

Попри значне зниження прибутку, виручка автовиробника зросла на 2,1%, досягнувши 4,785 трлн єн. Це стало можливим завдяки підвищенню цін на автомобілі, що допомогло компенсувати зниження загальних обсягів продажу.

Причини падіння та плани на майбутнє

Головним чинником негативної фінансової динаміки стала зупинка виробничих ліній. Компанія була змушена призупинити роботу для переобладнання потужностей під випуск електромобілів, що призвело до скорочення виробництва на 7% (до 880 тис. одиниць).

Ключові показники та прогнози:

Продажі: знизилися на 4,3% — до 896 тис. машин за рік.

Плани на 2027 рік: компанія очікує відновлення прибутку до рівня 130 млрд єн та зростання виручки до 5,2 трлн єн.

Викуп акцій: Subaru анонсувала масштабну програму викупу власних акцій на суму 150 млрд єн (понад 11% усіх акцій), що підтримало котирування — після звіту акції зросли на 6,9%.

За останні три місяці капіталізація компанії знизилася на 19%, проте керівництво розраховує, що інвестиції у "електричне" майбутнє повернуть довіру інвесторів у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, Honda отримала перший річний збиток за 70 років та скасувала цілі щодо електрокарів. Компанія витратила понад 9 млрд доларів на реструктуризацію, що змусило її відмовитися від амбітних планів щодо повного переходу на електричні двигуни.

Окрім цього, прибуток BMW впав майже на чверть через американські мита та слабкий попит у Китаї. Окрім торгових обмежень з боку США, німецький виробник постраждав від валютних коливань та охолодження інтересу до преміальних авто на китайському ринку.

Також прибуток Jaguar Land Rover обвалився на 99%. Окрім тарифів Дональда Трампа та експансії конкурентів, по компанії вдарила масштабна кібератака, яка паралізувала роботу заводів, що призвело до майже повної втрати річного прибутку.