Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,88

43,80

EUR

51,71

51,50

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Прибуток Jaguar Land Rover обвалився на 99%: як тарифи Трампа та хакери вдарили по компанії

Мита США та кібератака обвалили прибуток Jaguar Land Rover
Мита США та кібератака обвалили прибуток Jaguar Land Rover / Depositphotos

Річний прибуток Jaguar Land Rover обвалився з 2,5 млрд до 14 млн фунтів стерлінгів — падіння склало понад 99%. Головними причинами фінансового краху британського автогіганта стали торгові мита США, масштабна кібератака на заводи та експансія конкурентів на ринку Китаю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на The Guardian.

Тарифний удар та наслідки кібератаки

Головним чинником фінансових втрат стали мита на імпорт автомобілів, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа.

Підвищення тарифів до 25%, яке пізніше було знижене до 10%, суттєво вдарило по попиту на розкішні британські позашляховики у Штатах.

Ситуацію погіршила масштабна кібератака, що сталася наприкінці серпня. Хакери змусили JLR зупинити більшість систем і заводів на кілька тижнів, а збої в роботі тривали протягом всієї осені. Через це доходи компанії впали до 22,9 млрд фунтів, що на п'яту частину менше, ніж роком раніше.

Криза в індустрії та китайська експансія

Окрім внутрішніх проблем, Jaguar Land Rover зіткнувся з жорстким тиском у Китаї, де місцеві виробники масово випускають нові моделі, витісняючи традиційні бренди. Втім, JLR — не єдина компанія, що опинилася у скруті.

Японська Honda вперше за 70 років своєї публічної історії зафіксувала річний збиток. Це сталося після скасування субсидій на електромобілі в США, що змусило японців списати мільярдні інвестиції в акумуляторні технології.

Генеральний директор JLR П. Б. Баладжі визнав, що рік був надзвичайно складним через численні перешкоди, зокрема вимушену паузу у виробництві. Водночас керівництво компанії зберігає обережний оптимізм.

За словами Баладжі, незважаючи на катастрофічні показники за підсумками року, бренд зміг успішно завершити останній квартал і продемонстрував стійке відновлення після кіберінциденту.

Нагадаємо, кібератака наприкінці серпня 2025 року паралізувала британського автовиробника Jaguar Land Rover ( JLR ), змусивши компанію зупинити виробництво на заводах у Великій Британії, Словаччині, Бразилії та Індії. Збитки від злому можуть сягнути сотень мільйонів фунтів, а постачальники вже б’ють на сполох через ризик банкрутства.

Автор:
Тетяна Бесараб