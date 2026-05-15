Прибуток Jaguar Land Rover обвалився на 99%: як тарифи Трампа та хакери вдарили по компанії

Річний прибуток Jaguar Land Rover обвалився з 2,5 млрд до 14 млн фунтів стерлінгів — падіння склало понад 99%. Головними причинами фінансового краху британського автогіганта стали торгові мита США, масштабна кібератака на заводи та експансія конкурентів на ринку Китаю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на The Guardian.

Тарифний удар та наслідки кібератаки

Головним чинником фінансових втрат стали мита на імпорт автомобілів, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа.

Підвищення тарифів до 25%, яке пізніше було знижене до 10%, суттєво вдарило по попиту на розкішні британські позашляховики у Штатах.

Ситуацію погіршила масштабна кібератака, що сталася наприкінці серпня. Хакери змусили JLR зупинити більшість систем і заводів на кілька тижнів, а збої в роботі тривали протягом всієї осені. Через це доходи компанії впали до 22,9 млрд фунтів, що на п'яту частину менше, ніж роком раніше.

Криза в індустрії та китайська експансія

Окрім внутрішніх проблем, Jaguar Land Rover зіткнувся з жорстким тиском у Китаї, де місцеві виробники масово випускають нові моделі, витісняючи традиційні бренди. Втім, JLR — не єдина компанія, що опинилася у скруті.

Японська Honda вперше за 70 років своєї публічної історії зафіксувала річний збиток. Це сталося після скасування субсидій на електромобілі в США, що змусило японців списати мільярдні інвестиції в акумуляторні технології.

Генеральний директор JLR П. Б. Баладжі визнав, що рік був надзвичайно складним через численні перешкоди, зокрема вимушену паузу у виробництві. Водночас керівництво компанії зберігає обережний оптимізм.

За словами Баладжі, незважаючи на катастрофічні показники за підсумками року, бренд зміг успішно завершити останній квартал і продемонстрував стійке відновлення після кіберінциденту.

Нагадаємо, кібератака наприкінці серпня 2025 року паралізувала британського автовиробника Jaguar Land Rover ( JLR ), змусивши компанію зупинити виробництво на заводах у Великій Британії, Словаччині, Бразилії та Індії. Збитки від злому можуть сягнути сотень мільйонів фунтів, а постачальники вже б’ють на сполох через ризик банкрутства.